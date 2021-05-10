Ветераны приняли Парад Победы в Северной столице

По
личной договоренности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова областная делегация из 25
ветеранов и 15 сопровождающих их волонтеров приняла участие в петербургском
параде в честь 76-й годовщины Великой Победы.
В
состав делегации вошли ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники
фашистских концлагерей, блокадники. Среди
них - участник Великой Отечественной войны из Гатчины Анатолий Иванович Иванов.
Анатолий Иванович Иванов воевал с 1943 года, прошел путь от рядового
пулеметчика до майора. Воевал на Ленинградском, 1-м Прибалтийском, 3-м
Белорусском фронта. Имеет боевые награды:
орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга».
После войны осваивал целину. Ветеран труда.
Вместе
с волонтерами делегацию сопровождают сотрудники областного комитета по
социальной защите населения и медицинский работник с полной фельдшерской
укладкой.
В
связи с требованиями к участникам массовых мероприятий в период пандемии, главными
районными врачами Ленинградской области была оперативно организована работа по
взятию всех необходимых тестов на дому и наблюдению за здоровьем ветеранов в
преддверии поездки.