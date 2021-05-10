Ветераны приняли Парад Победы в Северной столице

Ветераны приняли Парад Победы в Северной столице

Впервые ветераны Великой Отечественной войны из разных районов Ленинградской области, в том числе и из Гатчины, стали гостями парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Рубрики : Общество     10 May 2021

По личной договоренности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова областная делегация из 25 ветеранов и 15 сопровождающих их волонтеров приняла участие в петербургском параде в честь 76-й годовщины Великой Победы.

В состав делегации вошли ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, блокадники.  Среди них - участник Великой Отечественной войны из Гатчины Анатолий Иванович Иванов. Анатолий Иванович Иванов воевал с 1943 года, прошел путь от рядового пулеметчика до майора. Воевал на Ленинградском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронта. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга». После войны осваивал целину. Ветеран труда.

Вместе с волонтерами делегацию сопровождают сотрудники областного комитета по социальной защите населения и медицинский работник с полной фельдшерской укладкой.

В связи с требованиями к участникам массовых мероприятий в период пандемии, главными районными врачами Ленинградской области была оперативно организована работа по взятию всех необходимых тестов на дому и наблюдению за здоровьем ветеранов в преддверии поездки.

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