Ветераны приняли Парад Победы в Северной столице

По личной договоренности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова областная делегация из 25 ветеранов и 15 сопровождающих их волонтеров приняла участие в петербургском параде в честь 76-й годовщины Великой Победы.

В состав делегации вошли ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, блокадники. Среди них - участник Великой Отечественной войны из Гатчины Анатолий Иванович Иванов. Анатолий Иванович Иванов воевал с 1943 года, прошел путь от рядового пулеметчика до майора. Воевал на Ленинградском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронта. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга». После войны осваивал целину. Ветеран труда.

Вместе с волонтерами делегацию сопровождают сотрудники областного комитета по социальной защите населения и медицинский работник с полной фельдшерской укладкой.

В связи с требованиями к участникам массовых мероприятий в период пандемии, главными районными врачами Ленинградской области была оперативно организована работа по взятию всех необходимых тестов на дому и наблюдению за здоровьем ветеранов в преддверии поездки.