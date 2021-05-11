Гатчинцы на форуме общественных палат

Форум собрал более ста участников, большинство из которых представляли различные институты гражданского общества в Ленинградской области. Также в мероприятии приняли участие представители общественных палат Северо-Запада: Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской областей, республик Карелия и Коми.

Участники мероприятия обсудили гармонизацию межконфессиональных отношений и традиции интернационального сотрудничества. На торжественном открытии председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов подчеркнул, что в основе единства гражданского общества лежат исторически сложившиеся в регионе традиции интернационального сотрудничества.

Программа двух дней форума была насыщена докладами, тренингами и дискуссиями. Перед собравшимися выступили депутат Госдумы Светлана Журова, председатель областного комитета по местному самоуправлению Лира Бурак, председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен и другие участники.

В повестку были включены такие темы, как меры поддержки некоммерческих организаций и их взаимодействие со СМИ, обмен лучшими практиками региональных и муниципальных общественных палат.

Гатчинский района на форуме представляли председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук, его заместитель, руководитель комиссии по социальным вопросам Людмила Голубева и ответственный секретарь палаты Татьяна Можаева.

- Если структура общественных палат в регионах примерно одинаковая, то направления деятельности у всех разные, поэтому обмен опытом, безусловно, был и интересен, и полезен, - считает Марк Кравчук. - Выступая единой командой, мы познакомили коллег с приоритетными направлениями нашей работы, механизмами общественного контроля и самыми интересными и результативными проектами, которые были реализованы в Гатчинском районе. Среди них совместная работа с администрацией по вопросам общественной безопасности - составление списка заброшенных, ветхих и недостроенных зданий и разработка рекомендаций в отношении их будущего; обследование уровня жизни пожилых гатчинцев, которое легло в основу рекомендаций по повышению качества жизни; открытие виртуального Зала спортивной славы и отделения спортивной медицины в Гатчине и многое другое.

На Форуме также обсуждались вопросы общественного наблюдения на предстоящих выборах. Секретарь Леноблизбиркома Сергей Паршиков рассказал о подготовке к единому дню голосования 19 сентября 2021 года, когда в Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а также очередные, повторные, дополнительные выборы в ряде муниципальных образований Ленинградской области. Политическая партия, кандидат, Общественная палата могут назначить в каждую участковую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.



