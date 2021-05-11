Гатчинцы на форуме общественных палат

Форум собрал более ста
участников, большинство из которых представляли различные институты
гражданского общества в Ленинградской области. Также в мероприятии приняли
участие представители общественных палат Северо-Запада: Архангельской,
Калининградской, Мурманской, Новгородской областей, республик Карелия и Коми.
Участники мероприятия
обсудили гармонизацию межконфессиональных отношений и традиции
интернационального сотрудничества. На торжественном открытии председатель
Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов подчеркнул, что в основе
единства гражданского общества лежат исторически сложившиеся в регионе традиции
интернационального сотрудничества.
Программа двух дней
форума была насыщена докладами, тренингами и дискуссиями. Перед собравшимися
выступили депутат Госдумы Светлана Журова, председатель областного комитета по
местному самоуправлению Лира Бурак, председатель комитета общественных коммуникаций
Екатерина Путронен и другие участники.
В повестку были включены
такие темы, как меры поддержки некоммерческих организаций и их взаимодействие
со СМИ, обмен лучшими практиками региональных и муниципальных общественных
палат.
Гатчинский района на
форуме представляли председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк
Кравчук, его заместитель, руководитель комиссии по социальным вопросам Людмила
Голубева и ответственный секретарь палаты Татьяна Можаева.
- Если структура
общественных палат в регионах примерно одинаковая, то направления деятельности
у всех разные, поэтому обмен опытом, безусловно, был и интересен, и полезен, -
считает Марк Кравчук. - Выступая единой командой, мы познакомили коллег с
приоритетными направлениями нашей работы, механизмами общественного контроля и
самыми интересными и результативными проектами, которые были реализованы в
Гатчинском районе. Среди них совместная работа с администрацией по вопросам
общественной безопасности - составление списка заброшенных, ветхих и недостроенных
зданий и разработка рекомендаций в отношении их будущего; обследование уровня
жизни пожилых гатчинцев, которое легло в основу рекомендаций по повышению
качества жизни; открытие виртуального Зала спортивной славы и отделения
спортивной медицины в Гатчине и многое другое.
На Форуме также
обсуждались вопросы общественного наблюдения на предстоящих выборах. Секретарь
Леноблизбиркома Сергей Паршиков рассказал о подготовке к единому дню
голосования 19 сентября 2021 года, когда в Ленинградской области пройдут выборы
депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области, а также очередные, повторные, дополнительные выборы в
ряде муниципальных образований Ленинградской области. Политическая партия,
кандидат, Общественная палата могут назначить в каждую участковую комиссию не
более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение
в помещении для голосования.