Объявлен конкурс фотографий «В объективе – Гатчина»

Положение о конкурсе фотографии «В объективе – Гатчина».

1. Общие положения

1.1. Конкурс фотографии «В объективе – Гатчина» (далее - Фотоконкурс) проводится в рамках празднования 225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города.

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте администрации Гатчинского муниципального район, социальных сетях, а также подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».

1.2. Положение разработано в целях проведения Фотоконкурса, определяет цели, порядок подачи заявок на участие, критерии участников конкурса, порядок конкурсного отбора.

2. Организаторы Фотоконкурса:

- Администрация Гатчинского муниципального района,

- Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

Информационная поддержка: газета «Гатчинская правда».

3. Цели Фотоконкурса:

- пропаганда историко-культурного наследия города, посредством фотографии;

- пополнение фотобазы изображений города Гатчины для создания юбилейной книги с включением в нее лучших работ участников Фотоконкурса.

4. Условия организации Фотоконкурса.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района обеспечивает:

- подготовку информационных сообщений о Фотоконкурсе;

- прием и регистрацию заявок от претендентов на участие в Фотоконкурсе;

- подготовку документации и конкурсных работ для предоставления членам конкурсной комиссии;

- координацию работы конкурсной комиссии.

5. Условия проведения Фотоконкурса.

5.1. К участию допускаются все желающие.

5.2. Направляя фотографию для участия в конкурсе, участник:

- подтверждает, что все авторские права на размещенную фотографию, принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных изданиях;

- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в случае предъявления Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием опубликованной фотографии.

Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право опубликовывать и выставлять фотоработы.

5.3. Номинации Фотоконкурса:

- «Гатчина в лицах»,

- «Город будущего»,

- «Ускользающее наследие»,

- «Гатчина – город воинской славы».

Фотографии могут отражать события, людей, городские пейзажи. На фотографиях каждой из указанных номинаций должны присутствовать архитектурные элементы Гатчины и ее окрестностей.

5.4. Высылая свою фотоработу на Фотоконкурс в электронном виде, участник подтверждает, что ознакомился с правилами участия в Фотоконкурсе и полностью согласен с ним.

5.5. Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить на электронную почту Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района ok.gmr@yandex.ru с пометкой «На фотоконкурс» следующие документы:

- заполненную заявку на участие и согласие на обработку персональных данных согласно приложению к конкурсу;

- конкурсные работы.

5.6 Для участия принимаются работы:

- сделанные цифровым фотоаппаратом, рекомендуемый размер фото не менее 20Х30 см при разрешении 300 dpi, расширение JPEG

6. Порядок проведения Фотоконкурса.

Конкурс проводится в срок с 01.05.2021 по 15.06.2021 года. Итоги конкурса подлежат опубликованию на сайте Гатчинского муниципального района, в социальных сетях, газете «Гатчинская правда».

7. Жюри конкурса.

Жюри отбирает работы, и лучшие будут размещены в юбилейной книге, посвященной 225-летию со дня присвоения Гатчине статуса города. По результатам оценочного анкетирования члены Жюри определяют основных лауреатов Фотоконкурса и предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами Жюри протокол решения и сводную оценочную ведомость.

Состав жюри:

1. Председатель Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Никитин С.Ю.;

2. Главный редактор газеты «Гатчинская правда», депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина» Суралева Е.И.;

3. Директор МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины», депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина» Гаврилова Н.Н.;

4. Директор МБУ «Музей города Гатчины» Потоцкая Е.А.;

5. Директор МАУ «Информационно-туристский центр Гатчинского муниципального района» Лидзарь И.М.

6. Художник Нечаев Л.Ф.

7. Дизайнер Васенев А.Г.

8. Награды конкурса.

Победители Фотоконкурса получают следующие награды:

1) размещение работ в юбилейной книге, посвященной 225-летию со дня присвоения Гатчине статуса города;

2) диплом победителя или призера Фотоконкурса;

3) публикации о победителях, призерах Фотоконкурса в изданиях, осуществляющих информационную поддержку Конкурса.