Объявлен конкурс фотографий «В объективе – Гатчина»

Положение о конкурсе
фотографии «В объективе – Гатчина».
1. Общие положения
1.1. Конкурс фотографии
«В объективе – Гатчина» (далее - Фотоконкурс) проводится в рамках празднования
225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города.
Настоящее Положение
представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие
в Фотоконкурсе.
Настоящее Положение
публикуется в открытом доступе на сайте администрации Гатчинского
муниципального район, социальных сетях, а также подлежит опубликованию в газете
«Гатчинская правда».
1.2. Положение
разработано в целях проведения Фотоконкурса, определяет цели, порядок подачи
заявок на участие, критерии участников конкурса, порядок конкурсного отбора.
2. Организаторы
Фотоконкурса:
- Администрация
Гатчинского муниципального района,
- Комитет по культуре и
туризму Гатчинского муниципального района.
Информационная поддержка:
газета «Гатчинская правда».
3. Цели Фотоконкурса:
- пропаганда
историко-культурного наследия города, посредством фотографии;
- пополнение фотобазы
изображений города Гатчины для создания юбилейной книги с включением в нее
лучших работ участников Фотоконкурса.
4. Условия организации
Фотоконкурса.
Комитет по культуре и
туризму Гатчинского муниципального района обеспечивает:
- подготовку
информационных сообщений о Фотоконкурсе;
- прием и регистрацию
заявок от претендентов на участие в Фотоконкурсе;
- подготовку документации
и конкурсных работ для предоставления членам конкурсной комиссии;
- координацию работы
конкурсной комиссии.
5. Условия проведения
Фотоконкурса.
5.1. К участию
допускаются все желающие.
5.2. Направляя фотографию
для участия в конкурсе, участник:
- подтверждает, что все
авторские права на размещенную фотографию, принадлежат исключительно ему и
использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных
и/или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие на
опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с
возможностью публикации в печатных изданиях;
- обязуется выступить в
суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в случае предъявления Организатору
конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием опубликованной
фотографии.
Участие в Фотоконкурсе
означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих произведений
на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а
также право опубликовывать и выставлять фотоработы.
5.3. Номинации
Фотоконкурса:
- «Гатчина в лицах»,
- «Город будущего»,
- «Ускользающее
наследие»,
- «Гатчина – город
воинской славы».
Фотографии могут отражать
события, людей, городские пейзажи. На фотографиях каждой из указанных номинаций
должны присутствовать архитектурные элементы Гатчины и ее окрестностей.
5.4. Высылая свою
фотоработу на Фотоконкурс в электронном виде, участник подтверждает, что
ознакомился с правилами участия в Фотоконкурсе и полностью согласен с ним.
5.5. Для участия в
Фотоконкурсе необходимо предоставить на электронную почту Комитета по культуре
и туризму Гатчинского муниципального района ok.gmr@yandex.ru с пометкой «На
фотоконкурс» следующие документы:
- заполненную заявку на
участие и согласие на обработку персональных данных согласно приложению к
конкурсу;
- конкурсные работы.
5.6 Для участия
принимаются работы:
- сделанные цифровым
фотоаппаратом, рекомендуемый размер фото не менее 20Х30 см при разрешении 300
dpi, расширение JPEG
6. Порядок проведения
Фотоконкурса.
Конкурс проводится в срок
с 01.05.2021 по 15.06.2021 года. Итоги конкурса подлежат опубликованию на сайте
Гатчинского муниципального района, в социальных сетях, газете «Гатчинская
правда».
7. Жюри конкурса.
Жюри отбирает работы, и
лучшие будут размещены в юбилейной книге, посвященной 225-летию со дня
присвоения Гатчине статуса города. По результатам оценочного анкетирования
члены Жюри определяют основных лауреатов Фотоконкурса и предоставляют
Оргкомитету подписанный всеми членами Жюри протокол решения и сводную оценочную
ведомость.
Состав жюри:
1. Председатель Комитета
по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Никитин С.Ю.;
2. Главный редактор
газеты «Гатчинская правда», депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина»
Суралева Е.И.;
3. Директор МБУ
«Централизованная библиотечная система города Гатчины», депутат Совета
депутатов МО «Город Гатчина» Гаврилова Н.Н.;
4. Директор МБУ «Музей
города Гатчины» Потоцкая Е.А.;
5. Директор МАУ
«Информационно-туристский центр Гатчинского муниципального района» Лидзарь И.М.
6. Художник Нечаев Л.Ф.
7. Дизайнер Васенев А.Г.
8. Награды конкурса.
Победители Фотоконкурса
получают следующие награды:
1) размещение работ в
юбилейной книге, посвященной 225-летию со дня присвоения Гатчине статуса
города;
2) диплом победителя или
призера Фотоконкурса;
3) публикации о
победителях, призерах Фотоконкурса в изданиях, осуществляющих информационную
поддержку Конкурса.