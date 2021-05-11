Шедевры Шварца и Набокова — на одной выставке

Выставка «Мадемуазель O» начнет работу 12 мая в Мемориальном Доме-музее Исаака Шварца в поселке Сиверский. Новый музейный проект познакомит гостей с реальными прототипами героев кинокартины, снятой по рассказу Владимира Набокова о событиях, произошедших с ним в детстве в селе Рождествено. Музыку к фильму написал знаменитый композитор Исаак Шварц. В экспозиции будут представлены черновики нотных клавиров и партитур – свидетельства «творческих мук» Исаака Шварца в работе над фильмом «Мадемуазель O».

Посетители также увидят самиздатовские издания произведений Владимира Набокова «Другие берега», «Дар», «Соглядатай» и многое другое.