Шедевры Шварца и Набокова — на одной выставке

Выставка «Мадемуазель O»
начнет работу 12 мая в Мемориальном Доме-музее Исаака Шварца в поселке
Сиверский. Новый музейный проект познакомит гостей с реальными прототипами
героев кинокартины, снятой по рассказу Владимира Набокова о событиях,
произошедших с ним в детстве в селе Рождествено. Музыку к фильму написал
знаменитый композитор Исаак Шварц. В экспозиции будут представлены черновики
нотных клавиров и партитур – свидетельства «творческих мук» Исаака Шварца в
работе над фильмом «Мадемуазель O».
Посетители также увидят
самиздатовские издания произведений Владимира Набокова «Другие берега», «Дар»,
«Соглядатай» и многое другое.