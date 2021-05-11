Школьники «На рубеже»

В командном зачете в
первой возрастной группе призовые места распределились следующим образом:
первое место – Районный центр детского творчества, на втором месте –
Коммунарская школа № 1, на третьем месте - Гатчинская школа № 9. Во второй
возрастной группе лучшей стала команда Пригородной школы, второе место заняла
команда Гатчинской школы № 7. Бронзу присудили команде из Гатчинской школы № 1.
В личных зачетах победу в
первой возрастной группе в дисциплине «разборка-сборка» одержали Максим
Курятков (Гатчинская школа № 9) и Дарья Фокина (РЦДТ). В дисциплине «снаряжение
магазина» лучшими стали Максим Курятков (Гатчинская школа № 9) и Анастасия
Григорьева (РЦДТ). В «стрельбе» победили Никита Иллюшко (Гатчинская школа № 7)
и Полина Иванова (Коммунарская школа № 1).
Во второй возрастной
группе в дисциплине «разборка-сборка» первое место заняли Артем Петров
(Пригородная школа) и Елизавета Щавелева (Гатчинская гимназия им. К.Д.
Ушинского). В дисциплине «снаряжение магазина» лучшими стали Даниил Шиманчук
(Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского) и Виктория Петрова (Гатчинская школа №
7). В дисциплине «стрельба» отметили успехи Алексея Семушкина (Гатчинская школа
№ 1) и Валерии Ивашко (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского).
Высокий уровень
подготовки участников свидетельствует о профессионализме руководителей команд и
их высокой заинтересованности в формировании здорового образа жизни у
подрастающего поколения.
Организаторы соревнований
– сотрудники районного спорткомитета выражают благодарность за оказанную помощь
в организации и проведении данного этапа неравнодушным добровольцам, а также
представителям СПК «Воевода», ДНД, ВПО «Отчий край».