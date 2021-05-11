Школьники «На рубеже»

В командном зачете в первой возрастной группе призовые места распределились следующим образом: первое место – Районный центр детского творчества, на втором месте – Коммунарская школа № 1, на третьем месте - Гатчинская школа № 9. Во второй возрастной группе лучшей стала команда Пригородной школы, второе место заняла команда Гатчинской школы № 7. Бронзу присудили команде из Гатчинской школы № 1.

В личных зачетах победу в первой возрастной группе в дисциплине «разборка-сборка» одержали Максим Курятков (Гатчинская школа № 9) и Дарья Фокина (РЦДТ). В дисциплине «снаряжение магазина» лучшими стали Максим Курятков (Гатчинская школа № 9) и Анастасия Григорьева (РЦДТ). В «стрельбе» победили Никита Иллюшко (Гатчинская школа № 7) и Полина Иванова (Коммунарская школа № 1).

Во второй возрастной группе в дисциплине «разборка-сборка» первое место заняли Артем Петров (Пригородная школа) и Елизавета Щавелева (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского). В дисциплине «снаряжение магазина» лучшими стали Даниил Шиманчук (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского) и Виктория Петрова (Гатчинская школа № 7). В дисциплине «стрельба» отметили успехи Алексея Семушкина (Гатчинская школа № 1) и Валерии Ивашко (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского).

Высокий уровень подготовки участников свидетельствует о профессионализме руководителей команд и их высокой заинтересованности в формировании здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Организаторы соревнований – сотрудники районного спорткомитета выражают благодарность за оказанную помощь в организации и проведении данного этапа неравнодушным добровольцам, а также представителям СПК «Воевода», ДНД, ВПО «Отчий край».