13 мая - плановые отключения

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 мая будет прекращена подача электроэнергии:
- с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д.
Скворицы,
д.
Мута-Кюля,
д.
Петрово,
д. Ахмузи,
д.Черново,
д.46,
ферма.
- с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Тарасино ,
п. Новинка,
ул. Железнодорожная, ул. Ракитинская, ул. Новая, ул. Лесная, Железнодорожный
пер-к.
Санкт-Петербург-Балтийская дистанция электроснабжения информирует потребителей электроэнергии ООО «СИДАК», ООО АРС-М, ООО Медитеране, магазины и жилые дома по улице 67 км станции Сиверская о плановом отключении электроэнергии 13 и 14 мая 2021 года с 10.00 до 14.00.