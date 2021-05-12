13 мая - плановые отключения

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 мая будет прекращена подача электроэнергии:

- с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы,

д. Мута-Кюля,

д. Петрово,

д. Ахмузи,

д.Черново, д.46,

ферма.

- с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Тарасино ,

п. Новинка, ул. Железнодорожная, ул. Ракитинская, ул. Новая, ул. Лесная, Железнодорожный пер-к.

Санкт-Петербург-Балтийская дистанция электроснабжения информирует потребителей электроэнергии ООО «СИДАК», ООО АРС-М, ООО Медитеране, магазины и жилые дома по улице 67 км станции Сиверская о плановом отключении электроэнергии 13 и 14 мая 2021 года с 10.00 до 14.00.