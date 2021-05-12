Бегонии украсили Соборную

Продолжается уборка и мойка городских улиц и дворов. В работе задействовано 92
человека и 42 единицы техники Управления благоустройства и дорожного хозяйства
Гатчины, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.
Ручная
мойка шампунем выполняется по улицам Коли Подрядчикова и Карла Маркса. Сбор
смета - по улицам Соборной (от Чехова до Урицкого), Чкалова, Красная, Изотова,
Горького, Крупской, Генерала Кныша. Комплексная уборка газонов по улицам Соборной (от Чехова до Урицкого) и Чкалова.
Ямочный
ремонт горячей асфальтобетонной смесью проводится по улицам: проспект 25
Октября, Лейтенанта Шмидта (от Чкалова до Карла Маркса). Ремонт улично-дорожной
сети картами в планах на ближайшее время по улицам: Лейтенанта Шмидта )от Чехова
до Карла Маркса), перекресток Карла Маркса и Лейтенанта Шмидта, Авиатриссы Зверевой,
проспект 25 Октября д.54 (двор), Новоселов.
Очистка
от рекламы и окрашивание стоек светофорных постов сегодня проводится по
проспекту 25 Октября (от ул.Чкалова до ул.Рощинская).