На призывной пункт 12 мая явились все без опозданий:
никто не проспал и не сбежал. Первые 16 новобранцев – образцово-показательные.
Все – в добром здравии и бодром настроении, к прохождению воинской службы
готовы, тест на наркотики у всех отрицательный.
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу Дмитрий Тетеркин дал новобранцам последние напутствия – как
вести себя по прибытии в областной военкомат, как отвечать на вопросы комиссии.
В частности, с психиатром не шутить, родителям регулярно звонить, в воинской
части соблюдать дисциплину и меры безопасности.
По традиции, новобранцам вручили в подарок наручные
часы с гербом Гатчины. Всем дали несколько минут – попрощаться с провожающими,
построили и под присмотром военной полиции погрузили в автобус. Распределение по
воинским частям произойдет в областном военкомате на Фонтанке. Предварительно
можно сказать, что эти 16 будут служить в ближайших подразделениях Западного
военного округа.
- Все достойные ребята, – считает Дмитрий Тетеркин. – Все
с готовностью пошли служить. У двоих есть уже воинская учетная специальность –
водителя категории «В» и «С». В областном военкомате у них будет, прежде всего,
тест на ковид, потом повторное медицинское освидетельствование, профотбор,
переодевание в форму и комплектование команд. Эти ребята предназначаются в воздушно-космические
силы, войска нацгвардии. Служить будут в Луге, в Выборгском районе.
…В следующих отправках пойдут моряки: как сказал
начальник отделения подготовки и призыва, очень много желающих послужить на
флоте.