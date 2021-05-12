На призывной пункт 12 мая явились все без опозданий: никто не проспал и не сбежал. Первые 16 новобранцев – образцово-показательные. Все – в добром здравии и бодром настроении, к прохождению воинской службы готовы, тест на наркотики у всех отрицательный.

Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Дмитрий Тетеркин дал новобранцам последние напутствия – как вести себя по прибытии в областной военкомат, как отвечать на вопросы комиссии. В частности, с психиатром не шутить, родителям регулярно звонить, в воинской части соблюдать дисциплину и меры безопасности.

По традиции, новобранцам вручили в подарок наручные часы с гербом Гатчины. Всем дали несколько минут – попрощаться с провожающими, построили и под присмотром военной полиции погрузили в автобус. Распределение по воинским частям произойдет в областном военкомате на Фонтанке. Предварительно можно сказать, что эти 16 будут служить в ближайших подразделениях Западного военного округа.

- Все достойные ребята, – считает Дмитрий Тетеркин. – Все с готовностью пошли служить. У двоих есть уже воинская учетная специальность – водителя категории «В» и «С». В областном военкомате у них будет, прежде всего, тест на ковид, потом повторное медицинское освидетельствование, профотбор, переодевание в форму и комплектование команд. Эти ребята предназначаются в воздушно-космические силы, войска нацгвардии. Служить будут в Луге, в Выборгском районе.

…В следующих отправках пойдут моряки: как сказал начальник отделения подготовки и призыва, очень много желающих послужить на флоте.



