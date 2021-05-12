Предпринимателям предлагают включиться в благоустройство городской среды

Организаторы – комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Фонд поддержки предпринимательства и Центр компетенций Ленинградской области.

Специалисты расскажут об актуальных трендах и практиках благоустройства, отдельное внимание будет уделено ошибкам и проблемам, возникающим в ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды», а также мерам поддержки для предпринимателей, действующих в том числе в сфере развития городской среды.

Будут также рассмотрены практические кейсы развития городской среды: обустройство детских площадок, озеленение территории, особенности выбора и установки малых архитектурных форм и другие.

Приглашаем предпринимателей и тех, кто планирует организацию бизнеса в сфере благоустройства и развития комфортной городской среды, для участия в семинаре!

Также, АНО "Центр компетенций Ленинградской области" размещает на данном канале информацию о реализации в Ленинградской области проекта «Формирование городской среды» - https://t.me/sreda47.

Регистрация участников по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1FNg_gFhwGctPNIA-Ll9iuFBu-tC44tOcopyNgdvPDNA/viewform?edit_requested=true

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