Предпринимателям предлагают включиться в благоустройство городской среды

Организаторы – комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству, Фонд поддержки предпринимательства и Центр компетенций Ленинградской
области.
Специалисты расскажут об актуальных трендах и практиках
благоустройства, отдельное внимание будет уделено ошибкам и проблемам,
возникающим в ходе реализации программы «Формирование комфортной городской
среды», а также мерам поддержки для предпринимателей, действующих в том числе в
сфере развития городской среды.
Будут также рассмотрены практические кейсы развития городской
среды: обустройство детских площадок, озеленение территории, особенности выбора
и установки малых архитектурных форм и другие.
Приглашаем предпринимателей и тех, кто планирует организацию
бизнеса в сфере благоустройства и развития комфортной городской среды, для
участия в семинаре!
Также, АНО "Центр компетенций Ленинградской области"
размещает на данном канале информацию о реализации в Ленинградской
области проекта «Формирование городской среды» - https://t.me/sreda47.
Регистрация участников по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1FNg_gFhwGctPNIA-Ll9iuFBu-tC44tOcopyNgdvPDNA/viewform?edit_requested=true
Адрес центра «Мой бизнес» Ленинградской области: Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, 3А, бизнес-центр «Лада» (ст.м. Ладожская), 9 этаж