Программа юбилея Гатчины дополняется и конкретизируется

Мероприятия под слоганом «Славься, Гатчина» стартовали в начале юбилейного года и продолжатся до его окончания. Об этом подробно рассказал председатель комитета по культуре Гатчинского района Сергей Никитин.

Каждый месяц в Гатчине проходит знаковое событие, о котором обязательно рассказывает наша газета – это фестивали и концерты, открытие новых мемориальных досок, памятных знаков, выставок. Продолжается благоустройство города.

Второе дыхание должно открыться и у старой Гатчины: у деревянный зданий - объектов культурного наследия. Прежде чем предлагать их бизнесу при условии выполнения всех охранных обязательств, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поручила определить стратегию районной администрации по каждому из них: где и что должно быть.

Ведется работа по наполнению историческим содержанием знаменитого дома Ольдерогге на улице Красной. Проект под названием «Литературный музей» начался с подготовки документов, необходимых для претворения его в жизнь.

Будет развиваться и индустрия гостеприимства. Планируется, что в нескольких кафе на улице Соборной посетителям будет предложено особое «гатчинское меню».

Как сообщила Людмила Нещадим, в юбилейный год в Приоратском парке вновь пройдет ставший популярным масштабный музыкальный фестиваль «Дым над водой».

Самым богатым и содержательным предполагается сентябрь месяц, а основные торжества намечены на 11 сентября, когда планируется и выступление большого сводного хора, и праздник огня и фейерверков, и масса разных сюрпризов.

К Дню города на Театральной площади вдоль одной из внутренних дорожек планируется разместить десять интерактивных стендов с изображением исторических личностей, прославивших Гатчину. Это первый этап реализации проекта. Всего же Театральная площадь готова принять до 30 персон.

В ходе совещания глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поручила проработать вместе с общественностью место размещения галереи славы Почетных граждан города Гатчины. Как вариант, вдоль Ленинского сквера. Окончательное решение будет принято после обсуждения.

Татьяна Можаева