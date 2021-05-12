Программа юбилея Гатчины дополняется и конкретизируется

Мероприятия
под слоганом «Славься, Гатчина» стартовали в начале юбилейного года и
продолжатся до его окончания. Об этом подробно рассказал председатель комитета
по культуре Гатчинского района Сергей Никитин.
Каждый
месяц в Гатчине проходит знаковое событие, о котором обязательно рассказывает
наша газета – это фестивали и концерты, открытие новых мемориальных досок,
памятных знаков, выставок. Продолжается благоустройство города.
Второе
дыхание должно открыться и у старой Гатчины: у деревянный зданий - объектов
культурного наследия. Прежде чем предлагать их бизнесу при условии выполнения
всех охранных обязательств, глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поручила определить стратегию районной
администрации по каждому из них: где и что должно быть.
Ведется
работа по наполнению историческим содержанием знаменитого дома Ольдерогге на
улице Красной. Проект под названием «Литературный музей» начался с подготовки
документов, необходимых для претворения его в жизнь.
Будет
развиваться и индустрия гостеприимства. Планируется, что в нескольких кафе на улице
Соборной посетителям будет предложено особое «гатчинское меню».
Как
сообщила Людмила Нещадим, в юбилейный год в Приоратском парке вновь пройдет
ставший популярным масштабный музыкальный фестиваль «Дым над водой».
Самым
богатым и содержательным предполагается сентябрь месяц, а основные торжества намечены
на 11 сентября, когда планируется и выступление большого сводного хора, и
праздник огня и фейерверков, и масса разных сюрпризов.
К
Дню города на Театральной площади вдоль одной из внутренних дорожек планируется
разместить десять интерактивных стендов с изображением исторических личностей,
прославивших Гатчину. Это первый этап реализации проекта. Всего же Театральная
площадь готова принять до 30 персон.
В
ходе совещания глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поручила
проработать вместе с общественностью место размещения галереи славы Почетных
граждан города Гатчины. Как вариант, вдоль Ленинского сквера. Окончательное
решение будет принято после обсуждения.
Татьяна
Можаева