14 мая отключат свет в Гатчинском районе

14 мая отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     13 May 2021

14.05.20211 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Тарасино,

п. Новинка, ул. Железнодорожная, ул. Ракитинская, ул. Новая, ул. Лесная, Железнодорожный пер-к.

 

14.05.2021 с 10:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Ляды,

д. Чикино.

 

14.05.2021 с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово, Урожай-2 8, 9, 10 линия, Лесная ул.

Работы с отключением потребителей на время, не превышающее 2-х часов в указанный период.

 

14.05.2021 с 10:00 до 16:00

Веревское СП:

д.Большое Верево, СНТ "Зайцево", Малое Верево (частично) Вайялово

 

14.05.2021 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п.Сиверский Новая, Театральная, Школьная, М.Набережная, Садовая, Широкая, Заводская.Овражная, п.Старосиверская

 

 

 

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