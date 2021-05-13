14 мая отключат свет в Гатчинском районе

14.05.20211
с 10:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
д.
Тарасино,
п.
Новинка, ул. Железнодорожная, ул. Ракитинская, ул. Новая, ул. Лесная,
Железнодорожный пер-к.
14.05.2021
с 10:00 до 17:00
Рождественское
СП:
д.
Ляды,
д.
Чикино.
14.05.2021
с 09:00 до 18:00
Сусанинское
СП:
п.
Кобралово, Урожай-2 8, 9, 10 линия, Лесная ул.
Работы
с отключением потребителей на время, не превышающее 2-х часов в указанный период.
14.05.2021
с 10:00 до 16:00
Веревское
СП:
д.Большое
Верево, СНТ "Зайцево", Малое Верево (частично) Вайялово
14.05.2021
с 10:00 до 17:00
Сиверское
ГП:
п.Сиверский
Новая, Театральная, Школьная, М.Набережная, Садовая, Широкая,
Заводская.Овражная, п.Старосиверская