Чемпионы скакалки среди нас и вместе со Светланой Журовой!

Олимпийская чемпионка выступила инициатором проекта, который будет проходить на территории Ленинградской области при поддержке комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и Федерации роупскиппинга. Иностранное слово «роупскиппинг» означает привычный для детей вид развлечения – прыжки на скакалке. Именно в них предлагает посоревноваться Светлана Журова.

К участию в соревнованиях, которые пройдут в онлайн режиме, приглашаются дошколята и школьники до 8-ого класса. Они могут записать видео, где прыгают на скакалке в течение 30 секунд. На видео ролике обязательно должен быть виден секундомер. После этого необходимо посчитать количество прыжков. Данные участника и его результат необходимо внести в форму заявки, которая будет опубликована на официальных страницах Светланы Журовой в интернете. Заявку необходимо прислать организаторам конкурса до 1 июля 2021 года по адресу skipping78@mail.ru. Также видео можно публиковать в социальных сетях с хэштегом #чемпионсрединас. Итоги будут подведены в сентябре, когда состоится финал и награждение победителей. Светлана Журова выразила надежду, что они пройдут в очном формате.