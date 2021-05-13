Чемпионы скакалки среди нас и вместе со Светланой Журовой!

Олимпийская
чемпионка выступила инициатором проекта, который будет проходить на территории
Ленинградской области при поддержке комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области и Федерации роупскиппинга. Иностранное слово «роупскиппинг»
означает привычный для детей вид развлечения – прыжки на скакалке. Именно в них
предлагает посоревноваться Светлана Журова.
К
участию в соревнованиях, которые пройдут в онлайн режиме, приглашаются
дошколята и школьники до 8-ого класса. Они могут записать видео, где прыгают на
скакалке в течение 30 секунд. На видео ролике обязательно должен быть виден
секундомер. После этого необходимо посчитать количество прыжков. Данные
участника и его результат необходимо внести в форму заявки, которая будет
опубликована на официальных страницах Светланы Журовой в интернете. Заявку
необходимо прислать организаторам конкурса до 1 июля 2021 года по адресу
skipping78@mail.ru. Также видео можно публиковать в социальных сетях с хэштегом
#чемпионсрединас. Итоги будут подведены в сентябре, когда состоится финал и
награждение победителей. Светлана Журова выразила надежду, что они пройдут в
очном формате.