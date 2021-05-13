«Чёрная птица» и другие велосипеды

Ночью, с 9-го на 10-е мая, с лестничной
площадки между четвертым и пятым этажом дома № 14 по улице Киргетова украли
темно-синий Stern стоимостью более 17 тысяч рублей.
Днем 10-го числа в полицию поступило
заявление о краже велосипеда «Спорт» черно-зеленого цвета, который стоял у дома
№ 22 на ул. 7-й Армии. Ущерб – 4000 рублей.
9-го мая в Коммунарский отдел полиции
поступило заявление от местной жительницы: в ночь на 8-е мая из дома № 5 на
Весенней улице пропал велосипед марки «Стелс». Велосипед стоял на лестничной
площадке 3-го этажа не пристегнутый. Стоимость похищенного – 12 тысяч рублей.
7-го мая в дежурную часть УМВД России по
Гатчинскому району поступило заявление от пенсионера, у которого украли
велосипед фирмы Black Bird черного цвета. Велосипед стоимостью 17 тысяч рублей
стоял пристегнутым в подъезде дома № 25-а по ул. Володарского.
4-го мая, вечером, в течение двух часов
был похищен черно-красный велосипед фирмы Edit за 10 тысяч рублей, который
стоял на лестничной площадке пятого этажа в доме № 13 на улице Изотова.
А в ночь на 8-е мая с
первого этажа дома № 15 по ул. К. Подрядчикова похитили детскую коляску Riko
Modus стоимостью 15 тысяч рублей, которая была пристегнута к перилам.
По фактам краж возбуждены
уголовные дела.