Логопед Татьяна Васильева – победитель областного конкурса

В рамках праздничного мероприятия в холле Дома культуры участники конкурса обменялись опытом по работе с инвалидами, пожилыми людьми, семьями, имеющими детей, продемонстрировали свои лучшие техники и методики, а также приняли участие в мастер-классах признанных специалистов.

На сцене Гатчинского ДК победителей поздравили председатель комитета социальной защиты населения Ленобласти Анастасия Толмачева, председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания Марина Левченко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Сегодня проводится уже пятый конкурс профессионального мастерства. Это замечательная возможность продемонстрировать насколько система социального обслуживания продвинулась вперед. Большая нагрузка в этот непростой пандемийный период легла на ваши плечи. Прийти на помощь людям и еще раз дать понять, что они не одни – это очень важно! Особые слова благодарности - созвездию социальных работников Ленинградской области. Пусть свет ваших больших сердец и дальше озаряет нашу Ленинградскую землю, - сказала Людмила Нещадим.

В этом году на участие в региональном этапе конкурса поступило 22 заявки по следующим номинациям: «Лучший психолог организации социального обслуживания»; «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания»; «Лучший специалист по реабилитации и абилитации инвалидов организации социального обслуживания»; «Лучший воспитатель организации социального обслуживания»; «Лучшая медицинская сестра организации социального обслуживания». Также были вручены специальные премии: «За долголетие в социальной работе», «За развитие и внедрение новых технологий», «За работу по поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми» и «Лучший работник негосударственной организации социального обслуживания».

Есть в числе лучших по профессии и гатчинцы. Победителем в номинации «Лучший специалист по реабилитации и абилитации инвалидов организации социального обслуживания» стала работник Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» Татьяна Васильева. Татьяна Викторовна - учитель-логопед, окончила Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина. На областном мероприятии Татьяна Васильева выступила с мастер-классом «Использование интерактивных технологий при выполнении артикуляционной гимнастики с элементами биоэнергопластики».

В честь лучших соцработников региона был дан большой концерт. С творческими номерами на сцене блистали не только артисты эстрады и кино, вокалисты и танцоры, но и сами конкурсантки. Завершилось мероприятие гимном социальных работников Ленобласти «Самое главное - люди».

Теперь победители областного конкурса профессионального мастерства выступят в финале Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания».

Татьяна Можаева