Логопед Татьяна Васильева – победитель областного конкурса

В
рамках праздничного мероприятия в холле Дома культуры участники конкурса обменялись
опытом по работе с инвалидами, пожилыми людьми, семьями, имеющими детей, продемонстрировали
свои лучшие техники и методики, а также приняли участие в мастер-классах
признанных специалистов.
На
сцене Гатчинского ДК победителей поздравили председатель комитета социальной
защиты населения Ленобласти Анастасия Толмачева, председатель постоянной
комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания
Марина Левченко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
- Сегодня
проводится уже пятый конкурс профессионального мастерства. Это замечательная
возможность продемонстрировать насколько система социального обслуживания
продвинулась вперед. Большая нагрузка в этот непростой пандемийный период легла
на ваши плечи. Прийти на помощь людям и еще раз дать понять, что они не одни –
это очень важно! Особые слова благодарности - созвездию социальных работников
Ленинградской области. Пусть свет ваших больших сердец и дальше озаряет нашу
Ленинградскую землю, - сказала Людмила Нещадим.
В
этом году на участие в региональном этапе конкурса поступило 22 заявки по
следующим номинациям: «Лучший психолог организации социального обслуживания»;
«Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания»;
«Лучший специалист по реабилитации и абилитации инвалидов организации
социального обслуживания»; «Лучший воспитатель организации социального
обслуживания»; «Лучшая медицинская сестра организации социального
обслуживания». Также были вручены специальные премии: «За долголетие в
социальной работе», «За развитие и внедрение новых технологий», «За работу по
поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми» и «Лучший работник
негосударственной организации социального обслуживания».
Есть
в числе лучших по профессии и гатчинцы. Победителем в номинации «Лучший
специалист по реабилитации и абилитации инвалидов организации социального
обслуживания» стала работник Гатчинского реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Дарина» Татьяна Васильева. Татьяна
Викторовна - учитель-логопед, окончила Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина. На областном мероприятии Татьяна Васильева выступила с
мастер-классом «Использование интерактивных технологий при выполнении
артикуляционной гимнастики с элементами биоэнергопластики».
В
честь лучших соцработников региона был дан большой концерт. С творческими номерами
на сцене блистали не только артисты эстрады и кино, вокалисты и танцоры, но и
сами конкурсантки. Завершилось мероприятие гимном социальных работников
Ленобласти «Самое главное - люди».
Теперь
победители областного конкурса профессионального мастерства выступят в финале
Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального
обслуживания».
Татьяна
Можаева