Общество «Юлдаш» встречает Ураза-байрам

Мусульманское
кладбище города Гатчины чистое и ухоженное, благодаря дружному коллективу
«Юлдаш». В назначенный день на субботник пришло большое количество членов
общества. Самый взрослый, мудрый и опытный член общества – 93-летняя труженица
тыла Дильбар Галеевна Сагидова.
В
завершение субботника председатель общества Ильяс Норов поблагодарил всех его участников
за благое дело. На субботнике также присутствовал председатель Духовного
управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир хазрят
Хусаинов, который прочитал суры из Священного Корана всем покоящимся на
кладбище.
Удивительно, что перед началом субботника
дождь прекратился, а когда закончили наводить порядок, прочитав молитву, весенний
дождь продолжился.