Общество «Юлдаш» встречает Ураза-байрам

Общество «Юлдаш» встречает Ураза-байрам

13 мая мусульмане отмечают религиозный праздник Ураза-байрам. По традиции в канун праздника татарско-башкирское общество «Юлдаш» города Гатчины и Гатчинского района собрались на субботник на мусульманской территории городского кладбища Пижма.

Рубрики : Общество     13 May 2021

Мусульманское кладбище города Гатчины чистое и ухоженное, благодаря дружному коллективу «Юлдаш». В назначенный день на субботник пришло большое количество членов общества. Самый взрослый, мудрый и опытный член общества – 93-летняя труженица тыла Дильбар Галеевна Сагидова.

В завершение субботника председатель общества Ильяс Норов поблагодарил всех его участников за благое дело. На субботнике также присутствовал председатель Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир хазрят Хусаинов, который прочитал суры из Священного Корана всем покоящимся на кладбище.

 Удивительно, что перед началом субботника дождь прекратился, а когда закончили наводить порядок, прочитав молитву, весенний дождь продолжился.

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