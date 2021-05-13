Общество «Юлдаш» встречает Ураза-байрам

Мусульманское кладбище города Гатчины чистое и ухоженное, благодаря дружному коллективу «Юлдаш». В назначенный день на субботник пришло большое количество членов общества. Самый взрослый, мудрый и опытный член общества – 93-летняя труженица тыла Дильбар Галеевна Сагидова.

В завершение субботника председатель общества Ильяс Норов поблагодарил всех его участников за благое дело. На субботнике также присутствовал председатель Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир хазрят Хусаинов, который прочитал суры из Священного Корана всем покоящимся на кладбище.

Удивительно, что перед началом субботника дождь прекратился, а когда закончили наводить порядок, прочитав молитву, весенний дождь продолжился.