Руслан Тихомиров: «Каждый из нас сдаёт свой экзамен»

Показ этой короткометражной ленты организаторы фестиваля приурочили к Дню Великой Победы. Сюжет фильма выстроен вокруг судьбы молодого солдата, прошедшего войну и пережившего плен. Главные роли в ленте, премьера которой состоялась летом 2019 года, исполнили Иван Краско, Радик Галиуллин, Валерий Зиновьев, Сергей Шишикин, Георгий Маришин.

Режиссёр фильма и члены съёмочной группы рассказали гатчинцам, как проходила работа над фильмом, и что им хотелось передать зрителю.

Руслан Тихомиров – кинорежиссёр и писатель, выпускник Санкт-Петербургского института кино и телевидения, кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии военно-исторических наук, Президент Санкт-Петербургского общественного научного фонда «Военно-исторические исследования». В творчестве режиссёра военная тема – одна из главных. Фильм «Экзамен» Руслан Тихомиров посвятил памяти своего деда – доктора исторических наук, в прошлом фронтовика, командира взвода разведки, полковника в отставке Михаила Ивановича Фролова.

Как считает Руслан Тихомиров, жанр экранизации – один из наиболее сложных в кинематографе. Задача ещё более усложняется, если речь идёт о таком непростом произведении Василия Шукшина, как рассказ «Экзамен». Главная особенность этого рассказа — он очень короткий, но ёмкий. Режиссёр сделал многоплановую ленту, значительно расширив внутреннее пространство шукшинского рассказа.

- Экранизация – это всегда опыт собственного прочтения литературного произведения режиссёром, - говорит Руслан Тихомиров. - Этот фильм стал своего рода симбиозом моего восприятия истории Великой Отечественной войны и истории отдельно взятого человека, прошедшего войну. И, в то же время, это фильм-раздумье, фильм-размышление о том, какой должна быть память о войне. Что важнее – механически запоминать даты и события или все-таки постараться разглядеть человека в этой истории? Мне было важно понять, почему люди, узнавшие войну, не любят говорить о ней, о чём они молчат... Это фильм о подвиге, которого не видно, о людях, которые совершили свой выбор в те далекие, страшные годы. Этот фильм о том, что каждый из живущих на этой земле каждый день сдает свой экзамен...

Актёр и каскадёр Георгий Маришин сыграл в фильме «Экзамен» две небольших, но запоминающихся роли - командира штрафбата и современного десантника. Сыграл очень убедительно, возможно потому, что в прошлом сам был военным.

- Приятно было сниматься в этой картине, потому что материал замечательный: я обожаю Шукшина, и мне очень понравился сценарий, - признался Георгий Маришин. - Режиссер должен очень чётко понимать, что он снимает. Руслан Тихомиров – историк по первому образованию, он отлично владеет материалом. Для меня было честью сниматься в этом фильме.

Кстати, единственная батальная сцена, которую «открывает» герой Маришина — одна из самых сильных и пронзительных в этом фильме. Во многом именно благодаря этой сцене фильм Руслана Тихомирова заслужил огромную популярность среди зрителей в интернете.

С иной стороны подходит к оценке этого фильма корректор сценария Нат Талыбов.

- Этот фильм о надежде и о любви - о любви к жизни, о любви к женщине, - считает он. - Главный герой влюбляется в девушку-секретаря во время допроса в НКВД, когда ему грозит расстрел. Его жизнь может закончиться в ближайшие часы, но, несмотря ни на что, герой верит в любовь и продолжает надеяться. У этого фильма – открытый финал, как и в жизни: какое решение ты примешь, то и будет твоей жизнью дальше. Это твой выбор, и тебе отвечать. Главный герой сполна ответил и за свой выбор, и за свою слабость.

Гатчинские зрители встретили первый фестивальный кинофильм очень тепло, включившись в атмосферу живого, интересного диалога. Много размышлений было о том, каковы границы режиссёрского замысла по отношению к литературному первоисточнику, нужны ли они вообще, и насколько важно сохранить главную идею автора, создавая при этом совершенно новое произведение.

На протяжении ближайших месяцев гатчинцев ждут и другие творческие встречи и мероприятия, которые станут своего рода подготовкой к собственно фестивалю «Литература и кино», запланированному на конец сентября. Ближайшим таким мероприятием станет выставка живописи и графики «В кадре и за кадром» художника Татьяны Стрежбецкой, которая откроется в киноконцертном зале «Победа» 17 мая в 13.00 (вход свободный).



