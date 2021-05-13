Руслан Тихомиров: «Каждый из нас сдаёт свой экзамен»

Показ этой
короткометражной ленты организаторы фестиваля приурочили к Дню Великой Победы.
Сюжет фильма выстроен вокруг судьбы молодого солдата, прошедшего войну и
пережившего плен. Главные роли в ленте, премьера которой состоялась летом 2019
года, исполнили Иван Краско, Радик Галиуллин, Валерий Зиновьев, Сергей Шишикин,
Георгий Маришин.
Режиссёр фильма и члены
съёмочной группы рассказали гатчинцам, как проходила работа над фильмом, и что
им хотелось передать зрителю.
Руслан Тихомиров –
кинорежиссёр и писатель, выпускник Санкт-Петербургского института кино и
телевидения, кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии
военно-исторических наук, Президент Санкт-Петербургского общественного научного
фонда «Военно-исторические исследования». В творчестве режиссёра военная тема –
одна из главных. Фильм «Экзамен» Руслан Тихомиров посвятил памяти своего деда –
доктора исторических наук, в прошлом фронтовика, командира взвода разведки,
полковника в отставке Михаила Ивановича Фролова.
Как считает Руслан
Тихомиров, жанр экранизации – один из наиболее сложных в кинематографе. Задача
ещё более усложняется, если речь идёт о таком непростом произведении Василия
Шукшина, как рассказ «Экзамен». Главная особенность этого рассказа — он очень
короткий, но ёмкий. Режиссёр сделал многоплановую ленту, значительно расширив
внутреннее пространство шукшинского рассказа.
- Экранизация – это
всегда опыт собственного прочтения литературного произведения режиссёром, -
говорит Руслан Тихомиров. - Этот фильм стал своего рода симбиозом моего
восприятия истории Великой Отечественной войны и истории отдельно взятого
человека, прошедшего войну. И, в то же время, это фильм-раздумье,
фильм-размышление о том, какой должна быть память о войне. Что важнее –
механически запоминать даты и события или все-таки постараться разглядеть
человека в этой истории? Мне было важно понять, почему люди, узнавшие войну, не
любят говорить о ней, о чём они молчат... Это фильм о подвиге, которого не
видно, о людях, которые совершили свой выбор в те далекие, страшные годы. Этот
фильм о том, что каждый из живущих на этой земле каждый день сдает свой
экзамен...
Актёр и каскадёр Георгий
Маришин сыграл в фильме «Экзамен» две небольших, но запоминающихся роли -
командира штрафбата и современного десантника. Сыграл очень убедительно,
возможно потому, что в прошлом сам был военным.
- Приятно было сниматься
в этой картине, потому что материал замечательный: я обожаю Шукшина, и мне
очень понравился сценарий, - признался Георгий Маришин. - Режиссер должен очень
чётко понимать, что он снимает. Руслан Тихомиров – историк по первому
образованию, он отлично владеет материалом. Для меня было честью сниматься в
этом фильме.
Кстати, единственная
батальная сцена, которую «открывает» герой Маришина — одна из самых сильных и
пронзительных в этом фильме. Во многом именно благодаря этой сцене фильм
Руслана Тихомирова заслужил огромную популярность среди зрителей в интернете.
С иной стороны подходит к
оценке этого фильма корректор сценария Нат Талыбов.
- Этот фильм о надежде и
о любви - о любви к жизни, о любви к женщине, - считает он. - Главный герой
влюбляется в девушку-секретаря во время допроса в НКВД, когда ему грозит
расстрел. Его жизнь может закончиться в ближайшие часы, но, несмотря ни на что,
герой верит в любовь и продолжает надеяться. У этого фильма – открытый финал,
как и в жизни: какое решение ты примешь, то и будет твоей жизнью дальше. Это
твой выбор, и тебе отвечать. Главный герой сполна ответил и за свой выбор, и за
свою слабость.
Гатчинские зрители
встретили первый фестивальный кинофильм очень тепло, включившись в атмосферу
живого, интересного диалога. Много размышлений было о том, каковы границы
режиссёрского замысла по отношению к литературному первоисточнику, нужны ли они
вообще, и насколько важно сохранить главную идею автора, создавая при этом
совершенно новое произведение.
На протяжении ближайших
месяцев гатчинцев ждут и другие творческие встречи и мероприятия, которые
станут своего рода подготовкой к собственно фестивалю «Литература и кино»,
запланированному на конец сентября. Ближайшим таким мероприятием станет
выставка живописи и графики «В кадре и за кадром» художника Татьяны
Стрежбецкой, которая откроется в киноконцертном зале «Победа» 17 мая в 13.00
(вход свободный).