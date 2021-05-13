Виват, Сергей Войтенко!

Виртуозный
баянист, прославившийся на всю Россию, обладатель множества российских и
международных наград, среди которых - серебряный орден «Служение искусству»,
серебряный орден «За заслуги перед Отечеством в области культуры»,
вице-президент Международной ассоциации баянистов и аккордеонистов России —
титулы и проекты Сергея Войтенко трудно перечислить.
Гатчинцы
прекрасно знают его по международному фестивалю-конкурсу «Виват, баян!»,
организатором и художественным руководителем которого музыкант является с
самого его основания — с 2002 года. И Сергей Войтенко отвечает им взаимностью,
привозя в Гатчину великолепных артистов, включая как опытных баянистов, так и
юные дарования.
В
свой собственный день рождения Сергей Войтенко сделал великолепный подарок нашему
городу — яркий концерт с инструментальным дуэтом «Баян Микс», в который вошли
лауреаты многих международных конкурсов, музыканты Сергей Котков и Ринат
Демаев. Проект «Баян Микс» - по сути новый музыкальный жанр, который был создан
Сергеем Войтенко в соавторстве с Дмитрием Храмковым в 2006 году.
Дуэт
сразу же завоевал популярность в России и далеко за её пределами, положив
начало новой музыкальной моде в современной эстраде. Профессиональные музыканты
знают: баяну подвластна любая музыка – от классики до современной. Этот
уникальный инструмент прекрасно справляется не только с народными мелодиями, но
и с джазом, роком, поп-музыкой, современной танцевальной музыкой. Он может
звучать как фортепиано, скрипка, орган или даже как целый оркестр.
В
репертуаре Сергея Войтенко и дуэта «Баян Микс» - популярная, академическая,
джазовая музыка, причём в самых разных её формах — камерная, эстрадная, в
составе симфонического оркестра. Кажется, Сергею Войтенко с его белым
инструментом подвластно всё!
12
мая, в день рождения Сергея Войтенко, концертный зал Гатчинского Дома культуры
был заполнен почти до отказа. Послушать любимого артиста шли целыми семьями и
компаниями. Давно уже ставшая расхожей фраза «Баян — душа России», похоже,
срабатывает на все сто процентов, особенно если этот баян находится в руках
настоящего виртуоза, прекрасно знающего родную культуру.
Своих
гостей Сергей и его друзья приветствовали несколькими инструментальными
композициями. И зрители восторженно приняли первые творческие номера, ещё не
догадываясь, что их ждёт настоящий сюрприз — вокальное исполнение Сергеем
Войтенко своих собственных композиций.
Действительно,
для многих стало неожиданностью, что Сергей — не только композитор
инструментальных произведений, но и автор текстов для песен, которые он сам же
и исполняет. И, кстати, не только он один. Авторские произведения Сергея
Войтенко давно уже звучат на ведущих радиостанциях страны, регулярно завоевывая
престижные музыкальные премии («Шансон года», «Звезды Дорожного Радио», «Золотой
Граммофон»). Его песни вошли в репертуар Льва Лещенко, Дениса Майданова, Марины
Девятовой, Юты, Глеба Матвейчука и многих других российских исполнителей.
Прозвучавшую на гатчинском концерте песню «Мы с тобой одной крови» любят и поют люди не только в России, но и в странах бывшего Советского Союза. Ещё одно из произведений Сергея Войтенко – «Откровение», написанное для баяна с оркестром, с сумасшедшим успехом разлетелось по всему миру.
Зрители
самого разного возраста восприняли выступление артистов с огромной
благодарностью, ведь все эти песни написаны с душой и трогают сердце не только
своими мелодиями, но и проникновенными текстами. В день рождения артиста
гатчинцы дарили Сергею Войтенко не только цветы, но и тёплые, проникновенные слова с самыми
лучшими пожеланиями.
В
программе концерта также приняли участие образцовый коллектив
«Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (руководитель Н. Седова), образцовый
коллектив «Ансамбль бального танца «Партита» (руководитель А. Муругов),
народный коллектив «Цирк «Гротеск», солистка, лауреат международных конкурсов
Юлия Одарченко.
Поздравить
Сергея Войтенко в Гатчину приехала российская эстрадная фолк-певица и актриса
Афина, которая подарила слушателям одну из своих песен, а музыканту — большой
праздничный торт.