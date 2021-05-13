Виват, Сергей Войтенко!

Виртуозный баянист, прославившийся на всю Россию, обладатель множества российских и международных наград, среди которых - серебряный орден «Служение искусству», серебряный орден «За заслуги перед Отечеством в области культуры», вице-президент Международной ассоциации баянистов и аккордеонистов России — титулы и проекты Сергея Войтенко трудно перечислить.

Гатчинцы прекрасно знают его по международному фестивалю-конкурсу «Виват, баян!», организатором и художественным руководителем которого музыкант является с самого его основания — с 2002 года. И Сергей Войтенко отвечает им взаимностью, привозя в Гатчину великолепных артистов, включая как опытных баянистов, так и юные дарования.

В свой собственный день рождения Сергей Войтенко сделал великолепный подарок нашему городу — яркий концерт с инструментальным дуэтом «Баян Микс», в который вошли лауреаты многих международных конкурсов, музыканты Сергей Котков и Ринат Демаев. Проект «Баян Микс» - по сути новый музыкальный жанр, который был создан Сергеем Войтенко в соавторстве с Дмитрием Храмковым в 2006 году.

Дуэт сразу же завоевал популярность в России и далеко за её пределами, положив начало новой музыкальной моде в современной эстраде. Профессиональные музыканты знают: баяну подвластна любая музыка – от классики до современной. Этот уникальный инструмент прекрасно справляется не только с народными мелодиями, но и с джазом, роком, поп-музыкой, современной танцевальной музыкой. Он может звучать как фортепиано, скрипка, орган или даже как целый оркестр.

В репертуаре Сергея Войтенко и дуэта «Баян Микс» - популярная, академическая, джазовая музыка, причём в самых разных её формах — камерная, эстрадная, в составе симфонического оркестра. Кажется, Сергею Войтенко с его белым инструментом подвластно всё!

12 мая, в день рождения Сергея Войтенко, концертный зал Гатчинского Дома культуры был заполнен почти до отказа. Послушать любимого артиста шли целыми семьями и компаниями. Давно уже ставшая расхожей фраза «Баян — душа России», похоже, срабатывает на все сто процентов, особенно если этот баян находится в руках настоящего виртуоза, прекрасно знающего родную культуру.

Своих гостей Сергей и его друзья приветствовали несколькими инструментальными композициями. И зрители восторженно приняли первые творческие номера, ещё не догадываясь, что их ждёт настоящий сюрприз — вокальное исполнение Сергеем Войтенко своих собственных композиций.

Действительно, для многих стало неожиданностью, что Сергей — не только композитор инструментальных произведений, но и автор текстов для песен, которые он сам же и исполняет. И, кстати, не только он один. Авторские произведения Сергея Войтенко давно уже звучат на ведущих радиостанциях страны, регулярно завоевывая престижные музыкальные премии («Шансон года», «Звезды Дорожного Радио», «Золотой Граммофон»). Его песни вошли в репертуар Льва Лещенко, Дениса Майданова, Марины Девятовой, Юты, Глеба Матвейчука и многих других российских исполнителей. Несколько своих песен на концерте в Гатчине Сергей исполнил вместе со своими друзьями, в том числе с директором Гатчинского городского Дома культуры Сергеем Фиксом.

Прозвучавшую на гатчинском концерте песню «Мы с тобой одной крови» любят и поют люди не только в России, но и в странах бывшего Советского Союза. Ещё одно из произведений Сергея Войтенко – «Откровение», написанное для баяна с оркестром, с сумасшедшим успехом разлетелось по всему миру.

Зрители самого разного возраста восприняли выступление артистов с огромной благодарностью, ведь все эти песни написаны с душой и трогают сердце не только своими мелодиями, но и проникновенными текстами. В день рождения артиста гатчинцы дарили Сергею Войтенко не только цветы, но и тёплые, проникновенные слова с самыми лучшими пожеланиями.

В программе концерта также приняли участие образцовый коллектив «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (руководитель Н. Седова), образцовый коллектив «Ансамбль бального танца «Партита» (руководитель А. Муругов), народный коллектив «Цирк «Гротеск», солистка, лауреат международных конкурсов Юлия Одарченко.

Поздравить Сергея Войтенко в Гатчину приехала российская эстрадная фолк-певица и актриса Афина, которая подарила слушателям одну из своих песен, а музыканту — большой праздничный торт.

Юлия Лысанюк