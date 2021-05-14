Дорогу по улице Сойту в Гатчине отремонтируют

Сегодня в рамках рабочей поездки глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим дала поручение в срок до 30 мая привести в нормативное состояние дорогу по улице Сойту.
Уже
в понедельник, 17 мая, сюда завезут щебень, начнется грейдирование.
Также
Людмила Нещадим дала поручение разобраться с землепользователями и привлечь к
административной ответственности при нарушении правил благоустройства. Прежде
всего, речь идёт о захламлении обочин, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.
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