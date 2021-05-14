Дорогу по улице Сойту в Гатчине отремонтируют

Уже в понедельник, 17 мая, сюда завезут щебень, начнется грейдирование.

Также Людмила Нещадим дала поручение разобраться с землепользователями и привлечь к административной ответственности при нарушении правил благоустройства. Прежде всего, речь идёт о захламлении обочин, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.