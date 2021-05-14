Дорогу по улице Сойту в Гатчине отремонтируют

Дорогу по улице Сойту в Гатчине отремонтируют

Сегодня в рамках рабочей поездки глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим дала поручение в срок до 30 мая привести в нормативное состояние дорогу по улице Сойту.

Рубрики : Дороги     14 May 2021

Уже в понедельник, 17 мая, сюда завезут щебень, начнется грейдирование.

Также Людмила Нещадим дала поручение разобраться с землепользователями и привлечь к административной ответственности при нарушении правил благоустройства. Прежде всего, речь идёт о захламлении обочин, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.  

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