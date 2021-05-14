Гатчина и Пудость принимают «Театральную весну»

На Фестиваль заявилось 18 народных театров из 11 районов Ленинградской области (Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лужского, Приозерского, Подпорожског, Сланцевского районов и Сосновоборгского городского округа) и народный театр из Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Количество участников - более 150 человек. По предварительному отбору на Фестивале будет показано 16 спектаклей.

Областной фестиваль народных любительских театров «Театральная весна» традиционно проводится один раз в два года на театральных площадках Ленинградской области. В этом году Фестиваль юбилейный, поскольку в начале 1980-х в Ленинградской области стали проводиться областные театральные фестивали, на которых могли показать свое творчество любительские коллективы. К сожалению, прямых доказательств нет, но сохранилась самая старая афиша фестиваля, которая датирована 1984-м годом.

Фестиваль «Театральная весна» - это всегда яркий праздник творчества артистов-любителей, где открываются новые имена, где можно познакомиться с интересными коллективами и их спектаклями. На фестиваль приезжают не только себя показать и других посмотреть, но и поучиться друг у друга, послушать компетентное профессиональное жюри, которое обязательно уделит внимание каждому коллективу.

14 мая спектакли будут показаны на малой сцене Гатчинского городского Дома культуры. 15 мая Фестиваль переносит показ спектаклей на сценическую площадку в Пудостьский КДЦ. 16 мая оставшиеся спектакли и церемонию награждения планируется провести на большой сцене Гатчинского ДК.

Программа фестиваля:

14 мая, Гатчинский ДК

15:30 - спектакль «Островки моей памяти» по рассказам книги Ирины Ёлочкиной «Звезда по имени Василиса». Народный театр-студия «За углом», руководитель – Калугин Юрий Алексеевич, Гатчинский городской Дом культуры

19:00 – 19:15 – на малой сцене открытие Областного юбилейного фестиваля народных любительских театров «Театральная весна – 2021»

19:15 – 20:15 - спектакль «Дуэль на каблучках» по мотивам пьесы С. Мрожека «Вдовы». Народный театр эстрады «Калейдоскоп», руководитель – Костина Елизавета Ивановна, Дворец культуры г. Кировска.

15 мая, Пудостьский КДЦ

11:00 – 11:30 «Чеховские мотивы» - отрывок из спектакля по произведениям А.П. Чехова, Народный театр «Радуга», руководитель – Мифоленкова Диана Анатольевна, Дворец культуры г. Кировска

12:00 – 12:45 «Призрачное дело лорда Кентервиля» трагикомедия НСК Кингисеппский театр, руководитель – Кузьмина Мария Константиновна, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс

13:10 – 13:50 Спектакль «Ненаписанная песня» по стихам В.С. Высоцкого, Народный коллектив «Театр «Актио», руководитель – Овсяникова Эльвира Станиславовна, Культурно-спортивный комплекс «Невский»

14:40 – 15:10 Спектакль «Хронос» - фантазия по мотивам произведения Е. Шварца «Сказка о потерянном времени», Народный коллектив театр-студия «ЛДТ», руководитель – Акимов Андрей Александрович, Лужский городской Дом культуры

15:30 – 16:20 Спектакль «Семь мисок, семь ложек», драма по произведению Н. Семёновой, Народный коллектив театр «Киноактера», руководитель – Арзамазова Ирина Дмитриевна, Лужский городской Дом культуры

16:40 – 17:20 Спектакль «Чудик» - деревенская история по мотивам рассказов В.М. Шукшина, Образцовый коллектив «Театр юного зрителя «Кураж», руководитель – Филиппова Алла Васильевна, Лужский городской Дом культуры

18:00 – 19:00 Спектакль пройдет на малой сцене Гатчинского ДК - «Рудольфио», драма по произведению В. Распутина, Народный коллектив театр-студия «На Гороховой», руководитель – Солнцева Елена Алексеевна, ЛОККиИ

20:00 – 21:30 Спектакль пройдет на большой сцене Гатчинского Дома культуры - «Сильвия», романтическая комедия по одноименной пьесе А. Герни, Народный коллектив театр «Ровесник», руководитель – засл. раб. культ. РФ Болясов Вячеслав Викторович, Бокситогорский культурно-досуговый центр.

16 мая 2021 года

10:00 – 11:20 Спектакль «Семейный портрет с посторонним» - ностальгическая комедия по произведению С. Лобозёрова, Народный коллектив театр «Ширма», руководитель – засл. раб. культ. РФ Михеева Мария Борисовна, Дом Культуры п. Приладожский

11:40 – 13:10 Спектакль «Странный сеньор с огромными крыльями» по мотивам рассказа Г.Г. Маркеса и пьесы Андрея Курейчика «Очень старый человек с огромными крыльями», Народный коллектив театр «Городок», руководитель – Сулим Сергей Петрович, «Дворец культуры «Строитель»

13:30 – 14:30 Спектакль «Танго любви» - комедия по произведениям Э.Д.Филиппо «Цилиндр» и Н. Саймон «Калифорнийская сюита», Народный коллектив «Всеволожский драматический театр», руководитель – засл. раб. культ. РФ Троицкая Ирина Анатольевна, Всеволожский ЦКиД

15:00 – 16:20 Спектакль «А было на войне три цвета…», Народный коллектив «Выборгский драматический театр», руководитель – Костенков Александр Сергеевич, «Культурно-досуговый центр»

16:40 – 18:10 Спектакль «Сказ про Федота-стрельца» по произведению Л. Филатова, Народный коллектив театр «Турандот», руководитель – Провоторов Анатолий Васильевич, Сосновский Дом творчества

18:30 – 19:30 Торжественное награждение и закрытие фестиваля