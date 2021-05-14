Гатчинские лауреаты конкурса «Студент года»

Участниками конкурса
стали 25 студентов со всей Ленинградской области, которым предстояло сразиться
в четырех конкурсных испытаниях.
Гатчинский район на
конкурсе представляли студентка технологического факультета ГИЭФПТ Дарья
Смирнова и студентка факультета физической культуры Гатчинского педагогического
колледжа Екатерина Силантьева.
- Решила принять участие
в конкурсе, чтобы проверить свои возможности. Меня поддерживают и помогают
студенты колледжа и преподаватели. Уверена в своих возможностях, подготовилась
по максимуму. Верю в победу, - сказала Екатерина Силантьева.
В ходе 1-го этапа
участники подготовили «профессиональный букет» на тему «Значение моей профессии
в сфере науки и технологий».
Во время второго конкурса
«Тотальный диктант» члены конкурсной комиссии проверяли грамотность студентов.
В рамках собеседования за
одну минуту участники должны были рассказать потенциальным работодателям о
своих достоинствах.
Финальным этапом был
творческий конкурс, который прошел под девизом «Прекрасных профессий в мире не
счесть, и каждой профессии – слава и честь!»
По итогам конкурса
гатчинские конкурсантки Дарья Смирнова и Екатерина Силантьева завоевали звание
лауреатов конкурса «Студент года – 2021», а победительницей стала студентка
факультете «Экономика и бух-галтерский учет» Института экономической
безопасности ЛГУ имени А.С. Пушкина Татьяна Пряхина.