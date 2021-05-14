Гатчинские лауреаты конкурса «Студент года»

Участниками конкурса стали 25 студентов со всей Ленинградской области, которым предстояло сразиться в четырех конкурсных испытаниях.

Гатчинский район на конкурсе представляли студентка технологического факультета ГИЭФПТ Дарья Смирнова и студентка факультета физической культуры Гатчинского педагогического колледжа Екатерина Силантьева.

- Решила принять участие в конкурсе, чтобы проверить свои возможности. Меня поддерживают и помогают студенты колледжа и преподаватели. Уверена в своих возможностях, подготовилась по максимуму. Верю в победу, - сказала Екатерина Силантьева.

В ходе 1-го этапа участники подготовили «профессиональный букет» на тему «Значение моей профессии в сфере науки и технологий».

Во время второго конкурса «Тотальный диктант» члены конкурсной комиссии проверяли грамотность студентов.

В рамках собеседования за одну минуту участники должны были рассказать потенциальным работодателям о своих достоинствах.

Финальным этапом был творческий конкурс, который прошел под девизом «Прекрасных профессий в мире не счесть, и каждой профессии – слава и честь!»

По итогам конкурса гатчинские конкурсантки Дарья Смирнова и Екатерина Силантьева завоевали звание лауреатов конкурса «Студент года – 2021», а победительницей стала студентка факультете «Экономика и бух-галтерский учет» Института экономической безопасности ЛГУ имени А.С. Пушкина Татьяна Пряхина.



