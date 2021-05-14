Гатчинский район готов к проведению государственной итоговой аттестации

Среди выпускников девятых классов аттестацию будут проходить 1834 учащихся Гатчинского района. 151 обучающийся будет сдавать экзамен по математике или русскому языку в формате государственного выпускного экзамена. Аттестация будет проводиться в сроки с 24 по 28 мая на территории 35 пунктов приема экзамена.

С 17 по 25 мая будут проведены контрольные работы по одному предмету по выбору. Результаты не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.

На основной период ЕГЭ в Гатчинском районе зарегистрировано 737 выпускников, в том числе текущего года – 647 человек, выпускников прошлых лет – 90 человек. 15 апреля выпускники 11-х классов написали итоговое сочинение в форме изложения - как условие допуска к итоговой аттестации.

С учетом особенностей проведения аттестации этого года сделано распределение обучающихся 11 классов на тех, кто не поступает в ВУЗ и сдает только русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена для получения аттестата (таких обучающихся у нас 107 человек из 647 выпускников 11 классов) и тех, кто планирует поступление в ВУЗ и сдает русский язык в форме ЕГЭ и предметы по выбору (таких обучающихся – 540 человек).

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов, не планирующих поступление в ВУЗ, будет проходить в следующие сроки: 25 мая – русский язык, 28 мая – математика (основной период) и 8 июня – русский язык, 10 июня– математика (резервные дни).

Для планирующих поступление в ВУЗ: 31 мая – география, литература, химия; 3 и 4 июня – русский язык; 7 июня - профильная математика; 11 июня – история, физика; 15 июня – обществознание; 18 июня – биология, письменная часть по иностранным языкам; 21 и 22 июня – устная часть по иностранным языкам; 24 и 25 июня – информатика и ИКТ (КЕГЭ). Резервные сроки ЕГЭ: 28, 29 июня, 2 июля

В Гатчинском районе организовано пять пунктов проведения ЕГЭ: Гатчинская школа № 1, Гатчинская школа № 2, Гатчинская школа № 8 «Центр образования», Сиверская гимназия и Коммунарская школа № 1.

В районе выполнены все требования к процедуре аттестации в 2021 году. Все пункты оснащены необходимым оборудованием, организовано соблюдение профилактических мер по COVID-19.