Вопросы к приставам? Робот Макс вам в помощь

На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового помощника – робота Макса, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается в процессе работы. Он обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности.

Автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям с помощью цифрового помощника повысит качество обслуживания пользователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах.

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов. Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых службой госуслуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года – 20% консультаций с помощью универсального помощника.

Напомним, ФССП стала первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления.

Отметим, что Управлением ФССП России по Ленинградской области за первый квартал текущего года было предоставлено 4960 государственных услуг по предоставлению информации по находящимся на исполнении производствам в отношении физического и юридического лиц. Качество услуг граждане оценивают на 100%.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области