Международный день семьи в Гатчинском ЗАГСе

По
сложившейся традиции в Международный День семьи Комитет по делам ЗАГС
администрации Гатчинского района чествует крепкие семейные союзы. В этом году в
центре внимания были Юлия и Вячеслав Клюевы, которые воспитывают четверых
детей. Самой старшей Соне - 10 лет, младший Роман родился всего два месяца
назад. Также в этой замечательной семье растут двухлетняя Агата и семилетний
Семен.
Добавим,
что каждую первую среду месяца в Гатчинском ЗАГСе проводится торжественное
вручение подарка новорождённому. Эта акция проводится по поручению губернатора
Ленобласти с прошлого года.