Международный день семьи в Гатчинском ЗАГСе

По сложившейся традиции в Международный День семьи Комитет по делам ЗАГС администрации Гатчинского района чествует крепкие семейные союзы. В этом году в центре внимания были Юлия и Вячеслав Клюевы, которые воспитывают четверых детей. Самой старшей Соне - 10 лет, младший Роман родился всего два месяца назад. Также в этой замечательной семье растут двухлетняя Агата и семилетний Семен.

Добавим, что каждую первую среду месяца в Гатчинском ЗАГСе проводится торжественное вручение подарка новорождённому. Эта акция проводится по поручению губернатора Ленобласти с прошлого года.