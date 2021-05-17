Международный день семьи в Гатчинском ЗАГСе

Международный день семьи в Гатчинском ЗАГСе

В Международный День семьи, 15 мая, Гатчинский ЗАГС принимал дорогих гостей – многодетную семью Клюевых.

Рубрики : Общество     17 May 2021

По сложившейся традиции в Международный День семьи Комитет по делам ЗАГС администрации Гатчинского района чествует крепкие семейные союзы. В этом году в центре внимания были Юлия и Вячеслав Клюевы, которые воспитывают четверых детей. Самой старшей Соне - 10 лет, младший Роман родился всего два месяца назад. Также в этой замечательной семье растут двухлетняя Агата и семилетний Семен.

Добавим, что каждую первую среду месяца в Гатчинском ЗАГСе проводится торжественное вручение подарка новорождённому. Эта акция проводится по поручению губернатора Ленобласти с прошлого года.

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