Музыкальное лето будет жарким!

— В детстве я проводил лето в поселке Прибытково
Гатчинского района. Там неподалеку домик няни Пушкина. Храню чудесные
воспоминания о тех днях. А когда возглавил Симфонический оркестр, открыл в
регионе и другие места художественного интереса, эстетического удовольствия и
воссоединения с национальной культурой.
Свою главную задачу вижу в знакомстве жителей
региона с огромным пластом классической музыки. Далеко не всем из них довелось
вживую слышать оркестр. Потому особенно стремимся выступать в отдаленных
районах.
Не открою секрета: публике ближе программы,
составленные из кинохитов или шлягеров. Тем не менее на концертах мы видим
большой энтузиазм, желание познать мир академической музыки.
Огромное счастье — видеть публику не через экран
гаджетов, а на живых встречах! Стали ли люди иначе воспринимать музыку?
Пожалуй, да. Любое испытание, а пандемия, безусловно, стала таковым, подвигает
к размышлениям о бытии. Музыка, особенно глубокая, серьезная, если и не дает
конкретных ответов, но поддерживает, помогает пережить непростые времена.
Мы стремимся охватить всю территорию области, ищем
дополнительные возможности для выступлений и устраиваем концерты под открытым
небом в усадьбах и парках, в крепостях и на площадях. Будет насыщен такими мероприятиями
и нынешний сезон. Музыкальное лето обещает быть жарким!
Фестивальную афишу откроет яркая постановка «Пиковой
дамы» Чайковского на традиционном пушкинском празднике в Приоратском парке
Гатчины. Затем на фестивале, посвященном 800-летию со дня рождения Александра
Невского, в нескольких городах прозвучат знаменитая кантата Прокофьева
«Александр Невский» и вторая, специально написанная Муратом Кабардоковым для
симфонического оркестра, большого хора, солистов и рогового оркестра. Это
произведения необыкновенной энергетики. Далее — «Дым над водой. От классики до
рока», оперно-хоровой фестиваль в Ивангороде. И наконец, презентация джазового
фестиваля, которую мы наметили организовать в усадьбе Марьино.