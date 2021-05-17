Парламентские выборы глазами юных ленинградцев

В этом
году в единый день голосования 19 сентября состоятся выборы депутатов
Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области.
Открыл
фестиваль глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, который отметил, что «несмотря
на то, что наш фестиваль традиционно проводится в праздничной творческой
атмосфере в формате КВН, выступления команд отличаются не только юмором и
креативом, но и вдумчивым подходом к непростой теме выборов, пронизаны любовью
к своей Родине и желанием сделать жизнь вокруг себя лучше».
Значимым
событием для фестиваля стало участие в нем члена Центральной избирательной
комиссии России Игоря Борисова. «Выборы – это та гонка, где побеждает большинство.
И многим из вас предстоит пройти ее уже в сентябре, когда состоятся
парламентские выборы и в Ленинградской области и России. Говорят, что власть
принадлежит народу, некоторые убеждены – что только избранным. На самом деле
власть принадлежит таким активным, энергичным, знающим людям как вы. И
обязательно приходите на выборы!» - обратился он к молодым избирателям.
Фестиваль
почтил свои присутствием председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Молдова Дорин Чимил. Он рассказал, что подобные мероприятия для
молодежи проводятся и в Молдове.
Тепло
приветствовали гостей руководители Гатчинского района – глава района Виталий
Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим, а также заместитель
председателя областного парламента Дмитрий Пуляевский.
Сразиться
в финале приехали 10 команд из Бокситогорского, Гатчинского, Кингисеппского,
Киришского, Тихвинского районов, которые стали лучшими по итогам отборочных
межрайонных этапов фестиваля. Среди них сразу пять команд представляли
Гатчинский район: Войсковицкого и Пудостьского сельских поселений, «Вектор»
Вырицкого городского поселения, «ВВП – Время Великих Побед» (г. Коммунар) и «ССП»
Сяськелевского сельского поселения.
Соревнования
состояли из трех этапов: «Визитка» (представление команды), конкурс капитанов
«Мои наказы депутатам» и домашнее задание на тему «Парламент: вчера, сегодня,
завтра».
Пять
часов длился фестиваль. Искрометный юмор и веселые персонажи, яркие костюмы,
зажигательные танцы и песни - все было посвящено теме выборов. Команды
выступили азартно, интересно и творчески, проявили отличное чувство юмора,
фантазию и артистизм, понимание современной общественно-политической ситуации,
подчеркнули важность участия в избирательном процессе. Ребята постарались сформулировать
наказы депутатам, проанализировать историю развития парламентаризма, показали
роль выборов в жизни молодежи.
По
сумме набранных баллов безоговорочную победу одержала команда «СБИ Сборная
будущих избирателей Киришского района», капитан команды – Ринат Шехмаметьев.
С
минимальным отрывом от «золотой команды» на втором месте – ребята из команды
«ВВП - Время великих побед» из г. Коммунара, капитан – Никита Капустин.
На
третьем месте – вдумчивая и содержательная команда «УИК № 2» из Бокситогорской
школы № 3, капитан – Дарья Ямалетдинова.
Приз
зрительных симпатий у задорной девичьей «команды с косичками» «Вектор» из
Вырицкого городского поселения, капитан – Елена Струнова.
Команды
- победители фестиваля получили дипломы, кубки и ценные памятные подарки от
Леноблизбиркома и Российского фонда свободных выборов.
Фестиваль
стал рекордным не только по количеству участвующих в нем команд –28, но и по
количеству просмотров трансляции фестиваля в группе «Молодежный Леноблизбирком»
- суммарно более 50 тысяч просмотров.
Избирательная
комиссия Ленинградской области поздравляет команды – победителей, благодарит
всех ребят за их вклад в подготовку к фестивалю, а также выражает благодарность
Гатчинскому киноконцертному залу «Победа» за содействие в организации фестиваля.
Виктория Полякова
пресс-секретарь
Избирательной комиссии Ленинградской области