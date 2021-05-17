Парламентские выборы глазами юных ленинградцев

В этом году в единый день голосования 19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

Открыл фестиваль глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, который отметил, что «несмотря на то, что наш фестиваль традиционно проводится в праздничной творческой атмосфере в формате КВН, выступления команд отличаются не только юмором и креативом, но и вдумчивым подходом к непростой теме выборов, пронизаны любовью к своей Родине и желанием сделать жизнь вокруг себя лучше».

Значимым событием для фестиваля стало участие в нем члена Центральной избирательной комиссии России Игоря Борисова. «Выборы – это та гонка, где побеждает большинство. И многим из вас предстоит пройти ее уже в сентябре, когда состоятся парламентские выборы и в Ленинградской области и России. Говорят, что власть принадлежит народу, некоторые убеждены – что только избранным. На самом деле власть принадлежит таким активным, энергичным, знающим людям как вы. И обязательно приходите на выборы!» - обратился он к молодым избирателям.

Фестиваль почтил свои присутствием председатель Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Дорин Чимил. Он рассказал, что подобные мероприятия для молодежи проводятся и в Молдове.

Тепло приветствовали гостей руководители Гатчинского района – глава района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим, а также заместитель председателя областного парламента Дмитрий Пуляевский.

Сразиться в финале приехали 10 команд из Бокситогорского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Тихвинского районов, которые стали лучшими по итогам отборочных межрайонных этапов фестиваля. Среди них сразу пять команд представляли Гатчинский район: Войсковицкого и Пудостьского сельских поселений, «Вектор» Вырицкого городского поселения, «ВВП – Время Великих Побед» (г. Коммунар) и «ССП» Сяськелевского сельского поселения.

Соревнования состояли из трех этапов: «Визитка» (представление команды), конкурс капитанов «Мои наказы депутатам» и домашнее задание на тему «Парламент: вчера, сегодня, завтра».

Пять часов длился фестиваль. Искрометный юмор и веселые персонажи, яркие костюмы, зажигательные танцы и песни - все было посвящено теме выборов. Команды выступили азартно, интересно и творчески, проявили отличное чувство юмора, фантазию и артистизм, понимание современной общественно-политической ситуации, подчеркнули важность участия в избирательном процессе. Ребята постарались сформулировать наказы депутатам, проанализировать историю развития парламентаризма, показали роль выборов в жизни молодежи.

По сумме набранных баллов безоговорочную победу одержала команда «СБИ Сборная будущих избирателей Киришского района», капитан команды – Ринат Шехмаметьев.

С минимальным отрывом от «золотой команды» на втором месте – ребята из команды «ВВП - Время великих побед» из г. Коммунара, капитан – Никита Капустин.

На третьем месте – вдумчивая и содержательная команда «УИК № 2» из Бокситогорской школы № 3, капитан – Дарья Ямалетдинова.

Приз зрительных симпатий у задорной девичьей «команды с косичками» «Вектор» из Вырицкого городского поселения, капитан – Елена Струнова.

Команды - победители фестиваля получили дипломы, кубки и ценные памятные подарки от Леноблизбиркома и Российского фонда свободных выборов.

Фестиваль стал рекордным не только по количеству участвующих в нем команд –28, но и по количеству просмотров трансляции фестиваля в группе «Молодежный Леноблизбирком» - суммарно более 50 тысяч просмотров.

Избирательная комиссия Ленинградской области поздравляет команды – победителей, благодарит всех ребят за их вклад в подготовку к фестивалю, а также выражает благодарность Гатчинскому киноконцертному залу «Победа» за содействие в организации фестиваля.

Виктория Полякова

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области