Гатчинцы отметили Ураза-байрам

Ураза-байрам - день окончания поста в священный месяц Рамадан, один из самых значимых мусульманских праздников. Поздравить общество «Юлдаш» пришли глава администрации Гатчинского района Людмила Николаевна Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Васильевич Коняев, Александр Владимирович Русских, постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Накифович Валиулин.

В своем поздравлении почетные гости отметили активное участие всех членов общества в жизни Гатчины, пожелали дальнейших успехов в работе на благо города и его жителей.

Председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов поздравил мусульман Гатчины и района с праздником, рассказал обо всех успехах общества и представил тех, кто помог накрыть праздничные столы с традиционными блюдами.

Вместе с членами общества «Юлдаш» Ураза-байрам отмечали гости из узбекской, таджикской и азербайджанской диаспор.

После приветственных речей праздничную молитву и поздравления от председателя Духовного управления мусульман Российской федерации шейха Равиля Гайнутдина прочитал председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир хаджи Хусаинов.



