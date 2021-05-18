Юные ленинградцы отправятся на Детский культурный форум

Юные ленинградцы отправятся на Детский культурный форум

На первый российский Детский культурный форум, который пройдёт в Москве с 25 по 29 августа, отправятся 18 юных ленинградцев из Выборга и Кировска.

Рубрики : Культура     18 May 2021

Делегаты —победители и лауреаты международных конкурсов, участники ансамбля народных инструментов «Вересковые струны», фольклорной студии «Вересок», фолк-группы «Канерва» и ансамбля танца «Фейерверк».

 Ребята не только представят свои творческие номера в Москве, но также примут участие в  мастер-классах, дискуссиях, круглых столах, экскурсиях и других полезных активностях.

 В рамках деловой программы планируется обсуждение вопросов духовно-нравственного развития детей, представление лучших практик работы учреждений культуры с детской аудиторией.

 Проведение первого российского Детского культурного форума одобрено президентом России Владимиром Путиным.

 По словам организаторов ─ Министерства культуры Российской Федерации ─  участниками мероприятия станут около 2 тысяч талантливых детей со всей страны.

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