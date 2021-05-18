Юные ленинградцы отправятся на Детский культурный форум

На первый российский Детский культурный форум, который пройдёт в Москве с 25 по 29 августа, отправятся 18 юных ленинградцев из Выборга и Кировска.
Делегаты —победители и лауреаты международных
конкурсов, участники ансамбля народных инструментов «Вересковые струны»,
фольклорной студии «Вересок», фолк-группы «Канерва» и ансамбля танца
«Фейерверк».
Ребята не только представят свои творческие номера в
Москве, но также примут участие в
мастер-классах, дискуссиях, круглых столах, экскурсиях и других полезных
активностях.
В рамках деловой программы планируется обсуждение
вопросов духовно-нравственного развития детей, представление лучших практик
работы учреждений культуры с детской аудиторией.
Проведение первого российского Детского культурного
форума одобрено президентом России Владимиром Путиным.
По словам организаторов ─ Министерства культуры
Российской Федерации ─ участниками
мероприятия станут около 2 тысяч талантливых детей со всей страны.
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