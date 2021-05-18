Ночь, когда «зазвучали» гатчинские музеи

Кинопоказом премьеры фильма Максима Колесникова «Валентина: между прошлым и будущим» предварил свою «Ночь музеев» музей города Гатчины. Сама же «ночная» акция началась с интеллектуальной игры «Шпатель», основанной на разгадывании и интерпретации редких или вышедших из употребления слов.

Вечер продолжился медиа-инсталляцией «Звуки настоящего — образы прошлого», созданной гатчинским музыкантом Андреем Оболенским. Как считает автор проекта, у каждого пространства - свой особенный звук. Как, например, звучали прежде и звучат сейчас улица Соборная, вокзалы, парки, улицы, дома? Андрей Оболенский предложил прислушаться к звукам нашего города, сопровождая их видеорядом из фотографий дореволюционной Гатчины.

Поздним вечером в музее начался акустический концерт уже знакомой гатчинцам петербургской рок-группы «ЛИССАБОН’89», заразившей публику драйвом русскоязычного рок-н-ролла, пропитанного солнечным португальским настроением.

Музей Красногвардейского укрепрайона (Новый Свет) предложил гостям «Ночи музеев» интерактивную программу «Звуки войны». Кадры кинохроники, фото военных лет сопровождались звуками метронома и боя курантов Спасской башни Кремля, звуками выстрелов легендарных «Катюш» и других орудий времён Великой Отечественной войны. Посетителям музея напомнили истории знаменитых песен «Катюша», «Священная война», «Волховская застольная». В завершение программы прозвучали звуки Победы, сопровождающие кадры хроники встречи Поезда Победы 10 мая 1945 года.

«Ночным» посетителям музея-усадьбы «Суйда» предложили принять участие в интерактивной игре «Звуки старинной мызы Абрама Ганнибала». В процессе игры жизнь на старинной мызе оживала, наполняясь яркими и красочными деталями. Игра позволила гостям прочувствовать, что собой представляла барская усадьба, узнать, чем была наполнена жизнь бывшего владельца мызы А.П. Ганнибала, когда он жил «мирным философом в деревне».

Также гости Суйды получили уникальную возможность познакомиться с новой реликвией музея - написанным рукой Абрама Ганнибала письмом, иллюстрирующим одну из сторон деятельности «черного» барина на мызе. Следуя за рукой Ганнибала, посетители музея пробовали писать буквицы времен Елизаветы Петровны, Ломоносова, Суворова, Екатерины II.

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» (деревня Кобрино) подготовил интерактивную программу «Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила…» В «Ночь музеев» нянюшкин домик был заполнен звуками русской деревни, старинными и современными колыбельными песнями. Звуки колыбельной песни — одни из первых в жизни человека. Они завораживают, несут в себе чувство защищенности, уверенности в себе и близких, чувство спокойствия и согласия человека с собой и со всем окружающим миром.

Посетители прослушали рассказ о видах колыбельных, о традициях и обрядах, связанных с люльками. Взрослые и маленькие гости музея познакомились с подлинными предметами крестьянского быта конца XVIII–начала XX веков, узнали, какие бывают виды колыбелей и разновидности колыбельных песен, приняли участие в музыкальной викторине. Желающие могли отдохнуть в кресле-качалке под звуки старинной колыбельной песни или собственноручно изготовить куклу-оберег Дрёму.

Насыщенную разнообразными событиями ночную программу «Шум, шёпот, тишина...» предложил своим гостям музей-усадьба «Рождествено». Посетители музея смотрели спектакли, слушали рассказы Владимира Набокова, играли в шахматы, пробовали себя в жанре пантомимы, участвовали в перформансе по произведениям Набокова в исполнении «Хора Дурацкого».

Артисты пластического театра «Имени которого нельзя называть» показали гостям музея фрагмент спектакля «Моё лебединое озеро». Гости поучаствовали в мастер-классе «Звон приближающейся таксы», в ходе которого узнали о таксах в жизни и творчестве Владимира Набокова. В этот вечер в музее были обустроены две интерактивные зоны «Театр теней» и «Истории музейных предметов».

Музей «Дом станционного смотрителя» пригласил своих посетителей принять участие в программе «Слышен звон бубенцов издалека...» Правда, в связи с реставрационными работами на территории музея в Выре, «Ночь музеев» пришлось провести в посёлке Дружная Горка. И всё же праздник удался! Посетителей музея ждала захватывающая квест-игра на тему «Долго ль мне гулять на свете...» Игрокам предстояло поразмыслить, как путешествовали в пушкинское время в XIX веке: какие предметы из быта брали с собой в путешествия, как запрягали лошадь, какие были экипажи, лошади и многое другое.

Посетители познакомились с почти забытым и удивительным звуком лихих конных троек, поддужных колокольчиков, воркующих бубенцов, и приняли участие в викторине «Звон колокольчика в русской литературе». На мастер-классе «Прикосновение к ремеслу шорника» каждый мог опробовать себя в шорном ремесле, изучая особенности конской сбруи.

Яркой звездой в «Ночи музеев-2021» зажглась интерактивная программа в мемориальном доме-музее Исаака Шварца. В концертно-выставочном зале мемориального комплекса в Сиверской в этот вечер звучал оркестр перкуссионных инструментов «Петрачков и Карташ». К оркестру, в котором были задействованы кожаные, деревянные, металлические перкуссионные музыкальные инструменты со всего света, могли присоединиться все желающие.

Параллельно в музее Исаака Шварца шли обзорные экскурсии, позволяющие погрузиться в бережно сохраняемую атмосферу его дома и знакомящие с жизнью и творчеством гениального Маэстро.

Работал в эту ночь и музей «Дачная столица» в Сиверской. Его гостей ждал театрализованный рассказ о разных этапах развития Сиверской дачной местности и быте взрослых и юных обитателей «Русской Швейцарии» в XIX и XX веках.