Отключения 19 мая

Отключения 19 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах Гатчинского района 19 мая.

Рубрики : ЖКХ     18 May 2021

Будет прекращена подача электроэнергии:

 19.05.2021 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка.

 

19.05.2021 с 10:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Батово                            

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