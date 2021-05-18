Отключения 19 мая

Будет прекращена
подача электроэнергии:
19.05.2021 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка.
19.05.2021 с 10:00
до 17:00
Рождественское СП:
д. Батово
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах Гатчинского района 19 мая.
Будет прекращена
подача электроэнергии:
19.05.2021 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка.
19.05.2021 с 10:00
до 17:00
Рождественское СП:
д. Батово
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