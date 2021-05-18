Светлана Колесниченко будет готовить чемпионов в Гатчине

Об
этом шла речь на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
с олимпийской чемпионкой, уроженкой Гатчины, Почетным гражданином города
Гатчины Светланой Колесниченко и ее супругом, заслуженным мастером спорта
Андреем Арбузовым.
Филиал
киришской спортивной школы водных видов спорта планируют создать на базе
бассейна на улице Генерала Кныша.
Напомним,
что в этом году Светлана Колесниченко завоевала очередную победу на чемпионате
Европы в Будапеште и сейчас готовится к Олимпиаде, где в составе сборной России
будет представлять Ленинградскую область.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области