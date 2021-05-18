Светлана Колесниченко будет готовить чемпионов в Гатчине

Об этом шла речь на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с олимпийской чемпионкой, уроженкой Гатчины, Почетным гражданином города Гатчины Светланой Колесниченко и ее супругом, заслуженным мастером спорта Андреем Арбузовым.

Филиал киришской спортивной школы водных видов спорта планируют создать на базе бассейна на улице Генерала Кныша.

Напомним, что в этом году Светлана Колесниченко завоевала очередную победу на чемпионате Европы в Будапеште и сейчас готовится к Олимпиаде, где в составе сборной России будет представлять Ленинградскую область.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области