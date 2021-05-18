«Цветочная сказка» в «Журавушке»

В этом году самым популярным материалом для творчества детей 5-6 лет стал пластилин: картины в технике пластилинографии, ландыши и розы, васильки, веселые кактусы.

Ребята из подросткового клуба «Огонёк» смастерили букеты цветов из бисера, а воспитанники подросткового клуба «Пламя» представили необычные цветы из ткани. Семейные работы Дмитрия Поликарпова и Анны Равиной стали фаворитами конкурса, поразив всех цветами из фоамирана. Яркими сочными красками ребята нарисовали букеты гиацинтов, тюльпанов, сирени и ромашек.

Победителями и призёрами конкурса стали 43 участника. Поздравляем победителей и благодарим за помощь и поддержку их родителей! Молодцы!



