«Цветочная сказка» в «Журавушке»

В этом году самым
популярным материалом для творчества детей 5-6 лет стал пластилин: картины в
технике пластилинографии, ландыши и розы, васильки, веселые кактусы.
Ребята из подросткового
клуба «Огонёк» смастерили букеты цветов из бисера, а воспитанники подросткового
клуба «Пламя» представили необычные цветы из ткани. Семейные работы Дмитрия
Поликарпова и Анны Равиной стали фаворитами конкурса, поразив всех цветами из
фоамирана. Яркими сочными красками ребята нарисовали букеты гиацинтов,
тюльпанов, сирени и ромашек.
Победителями и призёрами
конкурса стали 43 участника. Поздравляем победителей и благодарим за помощь и
поддержку их родителей! Молодцы!