Дан старт реставрации Музея-усадьбы Щербова в Гатчине

Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей к зданию территории, в том числе, строители восстановят стену из булыжников, камни для которой собирали сами Щербовы.

Непосредственно реставрация займёт не менее двух лет. Ещё год специалистам потребуется для создания новой экспозиции.

Финансирование ремонтно-реставрационных работ будет осуществляться из бюджета Ленинградской области.

Сейчас коллекция музея переезжает на временное хранение в Дом Культуры в деревне Батово, а в гатчинской библиотеке имени Александра Ивановтча Куприна открыта выставка копий карикатур Павла Щербова из собрания музея-усадьбы.

Павел Егорович Щербов — первый карикатурист, чьи журнальные рисунки выставлялись на художественных выставках. Героями его карикатур были деятели культуры и искусства.

Усадьба Павла Щербова — уникальное для Ленинградской области здание, построенное в 1911 году в стиле «северный модерн» по проекту и под наблюдением архитектора Степана Самойловича Кричинского.

Коллекция музея насчитывает 13 528 единиц основного фонда. Среди них — личные вещи художника, в том числе, карикатуры, мебель, шкатулка для красок с гравировкой производителя —французского мастера краснодеревщика Мартина Гийома Бьенне.

В 2019 году во время инженерного обследования чердака усадьбы в полости бетонного блока был найден тайник, в котором хранились альбом с набросками, фамильная печатка «Щербовъ» и конверт с личными документами. От чужих глаз художник спрятал метрическую выписку и заграничный паспорт, документы о дворянском происхождении, копию завещания своего отца, государственные ценные бумаги, документы, связанные с заграничными путешествиями. Особую ценность представляет альбом с набросками Щербова. Научные сотрудники музея относят его к ранним, неопубликованным работам, что интересно с точки зрения формирования художественного стиля художника.