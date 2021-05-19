Дан старт реставрации Музея-усадьбы Щербова в Гатчине

Кроме того, будет
выполнено благоустройство прилегающей к зданию территории, в том числе,
строители восстановят стену из булыжников, камни для которой собирали сами
Щербовы.
Непосредственно
реставрация займёт не менее двух лет. Ещё год специалистам потребуется для
создания новой экспозиции.
Финансирование
ремонтно-реставрационных работ будет осуществляться из бюджета Ленинградской
области.
Сейчас коллекция музея
переезжает на временное хранение в Дом Культуры в деревне Батово, а в
гатчинской библиотеке имени Александра Ивановтча Куприна открыта выставка копий
карикатур Павла Щербова из собрания музея-усадьбы.
Павел Егорович Щербов —
первый карикатурист, чьи журнальные рисунки выставлялись на художественных
выставках. Героями его карикатур были деятели культуры и искусства.
Усадьба Павла Щербова —
уникальное для Ленинградской области здание, построенное в 1911 году в стиле
«северный модерн» по проекту и под наблюдением архитектора Степана Самойловича
Кричинского.
Коллекция музея
насчитывает 13 528 единиц основного фонда. Среди них — личные вещи художника, в
том числе, карикатуры, мебель, шкатулка для красок с гравировкой производителя
—французского мастера краснодеревщика Мартина Гийома Бьенне.
В 2019 году во время
инженерного обследования чердака усадьбы в полости бетонного блока был найден
тайник, в котором хранились альбом с набросками, фамильная печатка «Щербовъ» и
конверт с личными документами. От чужих глаз художник спрятал метрическую
выписку и заграничный паспорт, документы о дворянском происхождении, копию
завещания своего отца, государственные ценные бумаги, документы, связанные с
заграничными путешествиями. Особую ценность представляет альбом с набросками
Щербова. Научные сотрудники музея относят его к ранним, неопубликованным
работам, что интересно с точки зрения формирования художественного стиля
художника.