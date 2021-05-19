Гатчинскую «пятёрку» раскрасили

Голубой, оранжевый и зеленый – именно такие цвета выбрали для учебного учреждения. Как рассказала директор Гатчинской школы № 5 Наталья Хмелева, разнообразное цветовое решение было выбрано не случайно – учеба в школе должна приносить радость, и внешний вид этому во многом способствует.

- Наши дети и родители теперь шутят – вместо школы появился детский сад, - сказала Наталья Алексеевна.

Школа действительно преобразилась: яркий фасад, забор, цветочные клумбы, аккуратно подстриженные деревья – настоящий учебный оазис в центре микрорайона. Но это еще не все. В этом году в рамках программы «Современное образование Ленинградской области» здесь будет отремонтирована спортивная площадка для полноценного учебного процесса школьников.

Ирина Хрусталёва

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