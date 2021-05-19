Гатчинскую «пятёрку» раскрасили

Голубой,
оранжевый и зеленый – именно такие цвета выбрали для учебного учреждения. Как
рассказала директор Гатчинской школы № 5 Наталья Хмелева, разнообразное
цветовое решение было выбрано не случайно – учеба в школе должна приносить
радость, и внешний вид этому во многом способствует.
-
Наши дети и родители теперь шутят – вместо школы появился детский сад, -
сказала Наталья Алексеевна.
Школа действительно преобразилась: яркий
фасад, забор, цветочные клумбы, аккуратно подстриженные деревья – настоящий
учебный оазис в центре микрорайона. Но это еще не все. В этом году в рамках
программы «Современное образование Ленинградской области» здесь будет
отремонтирована спортивная площадка для полноценного учебного процесса
школьников.
Ирина
Хрусталёва
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