Где отключат свет 20 мая в Гатчинском районе?

Вырицкое ГП:
п. Новинка.
20.05.2021 с 10:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Батово
20.05.2021 с 09:30 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул.
Заречная, ул. Набережная
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский, ул. Крылова,
ул. Декабристов
д. Старосиверская, ул.
Большая Набережная, Кезевская дорога
20.05.2021 с 10:00 до
17:00
Дружногорское СП:
д. Заозерье
д. Симанково
20.05.2021 с 10:00 до
17:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское
20.05.2021 с 10:00 до
17:00
Пудомягское СП:
д. Большое Сергелево
д. Монделево-ч/сектор