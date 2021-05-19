Где отключат свет 20 мая в Гатчинском районе?

Где отключат свет 20 мая в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена по-дача электроэнергии в Гатчинском районе:

Рубрики : ЖКХ     19 May 2021

20.05.2021 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка.

 

20.05.2021 с 10:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Батово

 

20.05.2021 с 09:30 до 17:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Заречная, ул. Набережная

         

20.05.2021 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский, ул. Крылова, ул. Декабристов

д. Старосиверская, ул. Большая Набережная, Кезевская дорога

 

20.05.2021 с 10:00 до 17:00

Дружногорское СП:

д. Заозерье

д. Симанково

 

20.05.2021 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское

 

20.05.2021 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Большое Сергелево

д. Монделево-ч/сектор

 

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