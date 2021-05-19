Лучший Почётный караул – в Гатчине

Почетные караулы - это
зрелище, которое всегда вызывает чувство гордости и причастности к важным
историческим событиям нашей Родины, желание не забывать подвиги предков и
продолжать героические традиции народа. Готовить к этой почетной миссии
начинают со школьного возраста.
Второй Открытый
региональный смотр-конкурс Почетных караулов среди обучающихся образовательных
учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской области
прошел 16 мая в Центре патриотического воспитания детей и подростков города
Сосновый Бор.
На мероприятии
присутствовали почетные гости, в том числе вице-спикер Законодательного
собрания Ленинградской области Дмитрий Пуляевский. Он отметил важность этого
конкурса для пропаганды военно-патриотического воспитания.
В смотре-конкурсе
участвовали восемь команд, четыре из которых представляли Гатчинский район:
«Вымпел» Гатчинской школы №9 (руководитель Е.Н. Шаляпин), «Дела. Миру»
Районного центра детского творчества (отделение Пудостьской школы, руководитель
А.А. Орлов), «Выстрел» Районного центра детского творчества (отделение
Гатчинской школы №9, руководитель Е.Н. Шаляпин) и военно-патриотического клуба
«Отчий край» (руководитель В.М. Жилин).
В ходе испытаний команды
выполняли три упражнения: вынос знамени, прохождение знаменщика и ассистентов
торжественным маршем; ритуал возложения венка; ритуал заступления и смены
часовых на посту Почетного караула.
Правильность выполнения
упражнений оценивало жюри, состоящее из представителей учебных центров воинских
подразделений. Их внимание было обращено на четкость, одновременность и
синхронность действий, правильность выполнения упражнений в соответствии со
Строевым уставом Вооруженных сил Российской Федерации.
Мнение жюри в этот раз
было единогласным: первое место заняла команда военно-патриотического клуба
«Отчий край» г. Гатчины. Лучшим командиром признан также воспитанник ВПК «Отчий
край» - Максим Смирнов.
- Поздравляю личный
состав Почетного караула города Гатчины с убедительной победой в областном
конкурсе. Достойно, выдержанно, дисциплинированно прошел наш караул все
испытания. Офицеры, инструктора гордятся вами. Так держать и дальше! Вы –
лучшие! – поздравил курсантов руководитель ВПК «Отчий край» Владимир Жилин.