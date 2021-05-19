Лучший Почётный караул – в Гатчине

Почетные караулы - это зрелище, которое всегда вызывает чувство гордости и причастности к важным историческим событиям нашей Родины, желание не забывать подвиги предков и продолжать героические традиции народа. Готовить к этой почетной миссии начинают со школьного возраста.

Второй Открытый региональный смотр-конкурс Почетных караулов среди обучающихся образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской области прошел 16 мая в Центре патриотического воспитания детей и подростков города Сосновый Бор.

На мероприятии присутствовали почетные гости, в том числе вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Пуляевский. Он отметил важность этого конкурса для пропаганды военно-патриотического воспитания.

В смотре-конкурсе участвовали восемь команд, четыре из которых представляли Гатчинский район: «Вымпел» Гатчинской школы №9 (руководитель Е.Н. Шаляпин), «Дела. Миру» Районного центра детского творчества (отделение Пудостьской школы, руководитель А.А. Орлов), «Выстрел» Районного центра детского творчества (отделение Гатчинской школы №9, руководитель Е.Н. Шаляпин) и военно-патриотического клуба «Отчий край» (руководитель В.М. Жилин).

В ходе испытаний команды выполняли три упражнения: вынос знамени, прохождение знаменщика и ассистентов торжественным маршем; ритуал возложения венка; ритуал заступления и смены часовых на посту Почетного караула.

Правильность выполнения упражнений оценивало жюри, состоящее из представителей учебных центров воинских подразделений. Их внимание было обращено на четкость, одновременность и синхронность действий, правильность выполнения упражнений в соответствии со Строевым уставом Вооруженных сил Российской Федерации.

Мнение жюри в этот раз было единогласным: первое место заняла команда военно-патриотического клуба «Отчий край» г. Гатчины. Лучшим командиром признан также воспитанник ВПК «Отчий край» - Максим Смирнов.

- Поздравляю личный состав Почетного караула города Гатчины с убедительной победой в областном конкурсе. Достойно, выдержанно, дисциплинированно прошел наш караул все испытания. Офицеры, инструктора гордятся вами. Так держать и дальше! Вы – лучшие! – поздравил курсантов руководитель ВПК «Отчий край» Владимир Жилин.



