«Молодые профессионалы» из Гатчины поборются за победу

Финалистами от
Ленинградской области стали: Игорь Потапов и Иван Зорин из Луги в компетенции
«Изготовление прототипов», Стивенс Кристофер Джошуа из Луги в компетенции
«Инженерный дизайн CAD», Данил Морозов из Гатчины в «Инженерном дизайне CAD».
В номинации «Мобильная
робототехника» свои проекты представят Андрей Овчинников и Эльдар Хафизов из
Всеволожска. В компетенции «Предпринимательство» выступят Дарья Норина и
Екатерина Гулько из Всеволожского агропромышленного техникума, а в дисциплине
«Преподавание в младших классах» Дарья Шабатура из Гатчины.
Матвей Грабовой и Роман
Анисимов из Кировска представят проекты в компетенции «Сетевое и системное
администрирование», а Вячеслав Бойков из Кировска – «Токарные работы на станках
с ЧПУ». Алексей Оспельников и Владимир Васильев из Приозерска выступят в
компетенции «Мехатроника».