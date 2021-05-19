«Молодые профессионалы» из Гатчины поборются за победу

Финалистами от Ленинградской области стали: Игорь Потапов и Иван Зорин из Луги в компетенции «Изготовление прототипов», Стивенс Кристофер Джошуа из Луги в компетенции «Инженерный дизайн CAD», Данил Морозов из Гатчины в «Инженерном дизайне CAD».

В номинации «Мобильная робототехника» свои проекты представят Андрей Овчинников и Эльдар Хафизов из Всеволожска. В компетенции «Предпринимательство» выступят Дарья Норина и Екатерина Гулько из Всеволожского агропромышленного техникума, а в дисциплине «Преподавание в младших классах» Дарья Шабатура из Гатчины.

Матвей Грабовой и Роман Анисимов из Кировска представят проекты в компетенции «Сетевое и системное администрирование», а Вячеслав Бойков из Кировска – «Токарные работы на станках с ЧПУ». Алексей Оспельников и Владимир Васильев из Приозерска выступят в компетенции «Мехатроника».