Роженица-наркоманка

12-го мая в дежурную часть УМВД России поступила информация от начальника отдела безопасности Гатчинского перинатального центра. При досмотре передачи для пациентки – 37-летней жительницы Гатчины при описи вещей нашли три шприца. Мужчина, который принес передачу, тут же скрылся.

На место происшествия прибыл оперативник и эксперт. В присутствии понятых шприцы с мутно-серой жидкостью изъяли. Вещество направили в экспертный центр. Согласно полученной справке, жидкость в шприцах – наркотик, и в сухом остатке ее масса превышает 0,3 грамма.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.