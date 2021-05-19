Роженица-наркоманка

Роженица-наркоманка

В Гатчинский перинатальный центр поступила пациентка-наркоманка. В вещах, которые ей передал неизвестный посетитель, служба безопасности обнаружила три шприца с неизвестной жидкостью.

Рубрики : Криминал     19 May 2021

12-го мая в дежурную часть УМВД России поступила информация от начальника отдела безопасности Гатчинского перинатального центра. При досмотре передачи для пациентки – 37-летней жительницы Гатчины при описи вещей нашли три шприца. Мужчина, который принес передачу, тут же скрылся.

На место происшествия прибыл оперативник и эксперт. В присутствии понятых шприцы с мутно-серой жидкостью изъяли. Вещество направили в экспертный центр. Согласно полученной справке, жидкость в шприцах – наркотик, и в сухом остатке ее масса превышает 0,3 грамма.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.

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