Роженица-наркоманка

12-го мая в дежурную часть УМВД России поступила
информация от начальника отдела безопасности Гатчинского перинатального центра.
При досмотре передачи для пациентки – 37-летней жительницы Гатчины при описи
вещей нашли три шприца. Мужчина, который принес передачу, тут же скрылся.
На место происшествия прибыл оперативник и эксперт. В
присутствии понятых шприцы с мутно-серой жидкостью изъяли. Вещество направили в
экспертный центр. Согласно полученной справке, жидкость в шприцах – наркотик, и
в сухом остатке ее масса превышает 0,3 грамма.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на
незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.