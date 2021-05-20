«Дорога дружбы» привела в Гатчину

Международный
марафон инвалидов-колясочников «Содружество-2021», посвященный 35-летию аварии
на Чернобыльской АЭС и 60-летию первого полета человека в космос, прошел через
города Ленинградской области и Санкт-Петербург с 18 по 22 мая. Общий маршрут марафона
связал дорогами дружбы Москву – Ржев – Пушкин – Гатчину – Выборг – Санкт-Петербург
и завершается в Москве.
За
30 лет работы Межрегиональная ассоциация инвалидов «Аппарель» провела большое
количество мероприятий для адаптации инвалидов в обществе. В рамках социальной
акции «Дорога дружбы» делегация ассоциации инвалидов «Аппарель» посещает разные
города России, чтобы почтить память героев Отечества и наладить связи между
организациями инвалидов. Среди участников акции – активные молодые люди с
инвалидностью, каждый из которых имеет достижения в различных сферах жизни.
В
Гатчине участники акции возложили цветы к стеле «Город воинской славы». По
традиции, а в Гатчине участники акции уже второй раз, на площадке у Гатчинского
Дома культуры команда ассоциации инвалидов «Аппарель» провела концерт. Вместе с
представителями старшего поколения гатчинцев в мероприятии приняли самое
непосредственное участие заботливые и внимательные молодые люди – активисты
движения «Волонтеры Победы».
- Мы
счастливы, что можем подарить вам частицу радости и концертную программу, -
сказал, обращаясь к жителям Гатчины, заместитель председателя правления
ассоциации инвалидов «Аппарель», экс-советник председателя Московской городской
думы по делам инвалидов Николай Будюкин. - В нашей команде представители
Москвы, Липецка, Рязани, Воронежа, Волгограда, Санкт-Петербурга, Тамбова,
Пскова, Московской, Тверской, Смоленской, Оренбургской, Тульской областей,
Республики Марий Эл, Башкирии, Башкортостана, Республики Беларусь. Каждый участник
нашей эстафета – это человек, сумевший достичь больших успехов в спорте,
творчестве и общественной жизни. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча
подружит всех нас и поможет еще больше поверить, что человеческие возможности и
таланты безграничны.
Делегацию
тепло приветствовал председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского
района Сергей Никитин. Состоялся обмен
благодарственными письмами между гостями и принимающей стороной.
Организаторы акции «Дорога дружбы» говорили о том, как важно хранить историческую память,
о необходимости работы с молодым поколением, а также рассказали о планах на будущее. Летом они хотят поехать в Крым, чтобы
организовать там палаточный лагерь.
В
концерте прозвучали песни и стихи о войне и вере в победу, умении любить и
ждать. Участники акции пообщались с
ветеранами, активистами Школы третьего возраста и вручили им памятные сувениры.
После концерта для них была организована экскурсия,
знакомящая с главными достопримечательностями города Гатчины.
Татьяна Можаева