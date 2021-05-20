«Дорога дружбы» привела в Гатчину

Международный марафон инвалидов-колясочников «Содружество-2021», посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС и 60-летию первого полета человека в космос, прошел через города Ленинградской области и Санкт-Петербург с 18 по 22 мая. Общий маршрут марафона связал дорогами дружбы Москву – Ржев – Пушкин – Гатчину – Выборг – Санкт-Петербург и завершается в Москве.

За 30 лет работы Межрегиональная ассоциация инвалидов «Аппарель» провела большое количество мероприятий для адаптации инвалидов в обществе. В рамках социальной акции «Дорога дружбы» делегация ассоциации инвалидов «Аппарель» посещает разные города России, чтобы почтить память героев Отечества и наладить связи между организациями инвалидов. Среди участников акции – активные молодые люди с инвалидностью, каждый из которых имеет достижения в различных сферах жизни.

В Гатчине участники акции возложили цветы к стеле «Город воинской славы». По традиции, а в Гатчине участники акции уже второй раз, на площадке у Гатчинского Дома культуры команда ассоциации инвалидов «Аппарель» провела концерт. Вместе с представителями старшего поколения гатчинцев в мероприятии приняли самое непосредственное участие заботливые и внимательные молодые люди – активисты движения «Волонтеры Победы».

- Мы счастливы, что можем подарить вам частицу радости и концертную программу, - сказал, обращаясь к жителям Гатчины, заместитель председателя правления ассоциации инвалидов «Аппарель», экс-советник председателя Московской городской думы по делам инвалидов Николай Будюкин. - В нашей команде представители Москвы, Липецка, Рязани, Воронежа, Волгограда, Санкт-Петербурга, Тамбова, Пскова, Московской, Тверской, Смоленской, Оренбургской, Тульской областей, Республики Марий Эл, Башкирии, Башкортостана, Республики Беларусь. Каждый участник нашей эстафета – это человек, сумевший достичь больших успехов в спорте, творчестве и общественной жизни. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча подружит всех нас и поможет еще больше поверить, что человеческие возможности и таланты безграничны.

Делегацию тепло приветствовал председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. Состоялся обмен благодарственными письмами между гостями и принимающей стороной.

Организаторы акции «Дорога дружбы» говорили о том, как важно хранить историческую память, о необходимости работы с молодым поколением, а также рассказали о планах на будущее. Летом они хотят поехать в Крым, чтобы организовать там палаточный лагерь.

В концерте прозвучали песни и стихи о войне и вере в победу, умении любить и ждать. Участники акции пообщались с ветеранами, активистами Школы третьего возраста и вручили им памятные сувениры.

После концерта для них была организована экскурсия, знакомящая с главными достопримечательностями города Гатчины.

Татьяна Можаева