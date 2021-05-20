Площадки и парки — для жителей области

Завершаются работы на
первых объектах 2021 года, благоустроенных по программе «Формирование
комфортной городской среды»: в начале июня откроются универсальная площадка в
деревне Большой Двор Бокситогорского района, парки «Невский» и «Надежда» на
побережье Невы в Дубровском городском поселении Всеволожского района.
Объекты следующего года
сейчас выбирают сами ленинградцы: до 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru идет
голосование за благоустройство общественных территорий. Дизайн-проекты парков и
набережных, площадей и спортплощадок, пространств для игр и отдыха разработаны
для 27 городов региона.
«Участие в голосовании
приняли уже больше 81 тысячи ленинградцев», — сообщила заместитель председателя
комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова. Те проекты, за
которые выскажется больше жителей, будут воплощены в 2022 году по программе
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»,
инициированного президентом России Владимиром Путиным.