Площадки и парки — для жителей области

Завершаются работы на первых объектах 2021 года, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды»: в начале июня откроются универсальная площадка в деревне Большой Двор Бокситогорского района, парки «Невский» и «Надежда» на побережье Невы в Дубровском городском поселении Всеволожского района.

Объекты следующего года сейчас выбирают сами ленинградцы: до 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru идет голосование за благоустройство общественных территорий. Дизайн-проекты парков и набережных, площадей и спортплощадок, пространств для игр и отдыха разработаны для 27 городов региона.

«Участие в голосовании приняли уже больше 81 тысячи ленинградцев», — сообщила заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова. Те проекты, за которые выскажется больше жителей, будут воплощены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.