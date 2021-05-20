Площадки и парки — для жителей области

Площадки и парки — для жителей области

В общей сложности по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Ленинградской области благоустраивается 77 общественных территорий во всех районах.

Рубрики : Городская среда     20 May 2021

Завершаются работы на первых объектах 2021 года, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды»: в начале июня откроются универсальная площадка в деревне Большой Двор Бокситогорского района, парки «Невский» и «Надежда» на побережье Невы в Дубровском городском поселении Всеволожского района.

Объекты следующего года сейчас выбирают сами ленинградцы: до 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru идет голосование за благоустройство общественных территорий. Дизайн-проекты парков и набережных, площадей и спортплощадок, пространств для игр и отдыха разработаны для 27 городов региона.

«Участие в голосовании приняли уже больше 81 тысячи ленинградцев», — сообщила заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова. Те проекты, за которые выскажется больше жителей, будут воплощены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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