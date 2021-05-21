СберЗдоровье и СберКласс рассказали, как справиться со стрессом перед экзаменами

Любые экзамены сопряжены со стрессом, а особенно такие знаковые, как ЕГЭ или государственные экзамены в вузах. В России экзаменационная пора начнется с 31 мая, когда выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ — волнительное время не только для детей, но и для их родителей и учителей. Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье и руководитель исследовательской лаборатории СберКласса рассказали, как грамотно поддержать выпускников и не допустить нервного срыва ни у школьников, ни у взрослых.

Гурген Хачатурян, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Родителям в данной ситуации необходимо концентрироваться не на избавлении ребенка от стресса, потому что стрессовая ситуация в виде экзаменов никуда не исчезнет, а на поддержке. Любая нагрузка переносится легче, когда есть, с кем ее разделить. Самый важный совет тем, чьи дети готовятся к экзаменам — не драматизировать. Не нужно делать из этого события нечто судьбоносное. Тем более недопустимы сравнения со сверстниками вроде «почему кто-то написал пробный экзамен на 100 баллов, а ты только на 70» и фразы вроде «не сдашь экзамены — пойдешь дворником работать», «ты недостаточно готовишься с самому главному дню своей жизни» и т.п. Подобные фразы не станут мотивацией, как ожидают многие родители, а напротив — такое давление лишь мешает концентрироваться и увеличивает тревогу, стресс и неуверенность в себе, которые и без того велики в этом переходном, кризисном для выпускника состоянии».

Важно не создавать негативных сценариев, которые могут прочно поселиться в голове у ребенка, а напротив — совместно попытаться увидеть позитивные стороны в любом исходе событий, разделять его эмоции и поддерживать. Покажите, что вы на его стороне, понимаете волнение школьника и, самое главное — любите его не за оценки.

Например, можно использовать такие фразы:

«Я тоже сильно нервничал(а) перед экзаменами»;

«Мы любим и будем любить тебя вне зависимости от твоих оценок»;

«Победа — это не обязательно первое место»;

«Поделись, чего ты боишься»;

«Ты старательно говтовился(ась) и обязательно справишься» и др.

Кроме того, подготовка к любым экзаменам требует соблюдения баланса между трудом и отдыхом — необходимо регулярно переключать внимание. Например, можно пойти на прогулку и отвлечься — это также помогает закрепить новую информацию. Важно соблюдать режим сна и питания. А при необходимости — дополнительные непрофильные занятия и поход на кружки можно временно отменить, чтобы освободить время для подготовки к экзаменам, восстановления сил и отдыха.

Безусловно, экзаменационная пора — стресс не только для выпускников и их родителей, но и для учителей, ведь помимо переживаний за своих учеников, результаты класса влияют на оценку их профессиональной деятельности.

«Преподавательская деятельность — непростой и очень важный труд, а психологическое здоровье педагогов оказывает воздействие и на состояние учеников. Поэтому это дело требует больших психологических ресурсов, а также навыков самообладания. Важно научиться отслеживать свои эмоции и конструктивно решать споры, не проявляя деструктивные модели поведения, например агрессию. Для того, чтобы преодолеть состояния острого стресса или тревоги, полезно изучить способы снижения стрессовых реакций, например, различные дыхательные гимнастики. Самое главное — попытаться выстроить атмосферу доверия, поддержки и взаимоуважения в классе» — советует психотерапевт СберЗдоровья Гурген Хачатурян.

Павел Сергоманов, кандидат психологических наук, руководитель исследовательской лаборатории Сберкласса:

«ЕГЭ – это экзамен «с высокими ставками». За относительно короткий период ребенку нужно продемонстрировать то, чему он учился долгие годы. Здесь важна не только функциональная, физическая готовность, но и психологическая. Зачастую именно она оказывается решающей. Тренеры по управлению стрессом выделяют три стадии: что происходит с человеком в ожидании стрессовой ситуации, что происходит во время стрессовой ситуации и что происходит после нее. Важно отметить, что специалисты, оценивают стресс как явление позитивное — без напряжения невозможна жизнь, невозможно движение вперед. Однако, то, чего все опасаются, говоря о стрессе — это наша негативная реакция на него — дистресс, «нервный срыв».

Развитию ресурсов управления собой, совладанию со стресс-факторами на всех трех стадиях важно уделить пристальное внимание каждого ребенка. Лучше всего, если он учится контролировать границу «срыва», «читать» первые признаки и сигналы самочувствия и собственного дистресса — это поможет понимать и контролировать свою реакцию на каждый сигнал. Например, я жду дату и время наступления экзамена, и мое напряжение нарастает с каждым днем. Нужно постараться «уловить» это и принять состояние психологического напряжения, а затем применить какой-либо прием его снятия: физическое упражнение, работу с дыханием, переключение внимания и т.п.

Во время стресса (экзамена) отлично работает помимо знания предмета, понимание тактики сдачи экзамена. Полезные ритуалы и психотехники также уберегут вас от срыва: сесть, закрыть глаза, сделать серию глубоких вдохов и выдохов, взять ручку и не писать сразу, осмыслить все задание и т.п. При этом стресс от экзамена продолжается до момента получения результата и далее — его оценки. На каждой стадии важно «слушать» себя и слабые сигналы, быть внимательным к себе. Однако, если граница пройдена, личностные ресурсы совладания со стрессом не срабатывают, то важно обратиться к специалисту».