СберЗдоровье и СберКласс рассказали, как справиться со стрессом перед экзаменами

Любые
экзамены сопряжены со стрессом, а особенно такие знаковые, как ЕГЭ или
государственные экзамены в вузах. В России экзаменационная пора начнется с 31
мая, когда выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ — волнительное время не только
для детей, но и для их родителей и учителей. Психотерапевт медицинского
онлайн-сервиса СберЗдоровье и руководитель исследовательской лаборатории
СберКласса рассказали, как грамотно поддержать выпускников и не допустить
нервного срыва ни у школьников, ни у взрослых.
Гурген Хачатурян, психотерапевт
медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:
Важно
не создавать негативных сценариев, которые могут прочно поселиться в голове у
ребенка, а напротив — совместно попытаться увидеть позитивные стороны в любом
исходе событий, разделять его эмоции и поддерживать. Покажите, что вы на его
стороне, понимаете волнение школьника и, самое главное — любите его не за
оценки.
Например,
можно использовать такие фразы:
«Я
тоже сильно нервничал(а) перед экзаменами»;
«Мы
любим и будем любить тебя вне зависимости от твоих оценок»;
«Победа — это не обязательно первое место»;
«Поделись,
чего ты боишься»;
«Ты старательно говтовился(ась) и обязательно
справишься» и др.
Кроме
того, подготовка к любым экзаменам требует соблюдения баланса между трудом и
отдыхом — необходимо регулярно переключать внимание. Например, можно пойти на
прогулку и отвлечься — это также помогает закрепить новую информацию. Важно соблюдать режим сна и питания. А при
необходимости — дополнительные непрофильные занятия и поход на кружки можно
временно отменить, чтобы освободить время для подготовки к экзаменам,
восстановления сил и отдыха.
Безусловно,
экзаменационная пора — стресс не только для выпускников и их родителей, но и
для учителей, ведь помимо переживаний за своих учеников, результаты класса
влияют на оценку их профессиональной деятельности.
«Преподавательская
деятельность — непростой и очень важный труд, а психологическое здоровье
педагогов оказывает воздействие и на состояние учеников. Поэтому это дело
требует больших психологических ресурсов, а также навыков самообладания. Важно
научиться отслеживать свои эмоции и конструктивно решать споры, не проявляя
деструктивные модели поведения, например агрессию. Для того, чтобы преодолеть
состояния острого стресса или тревоги, полезно изучить способы снижения
стрессовых реакций, например, различные дыхательные гимнастики. Самое главное —
попытаться выстроить атмосферу доверия, поддержки и взаимоуважения в классе» —
советует психотерапевт СберЗдоровья Гурген Хачатурян.
Павел Сергоманов, кандидат
психологических наук, руководитель исследовательской лаборатории Сберкласса:
Во
время стресса (экзамена) отлично работает помимо знания предмета, понимание
тактики сдачи экзамена. Полезные ритуалы и психотехники также уберегут вас от
срыва: сесть, закрыть глаза, сделать серию глубоких вдохов и выдохов, взять
ручку и не писать сразу, осмыслить все задание и т.п. При этом стресс от
экзамена продолжается до момента получения результата и далее — его оценки. На
каждой стадии важно «слушать» себя и слабые сигналы, быть внимательным к себе.
Однако, если граница пройдена, личностные ресурсы совладания со стрессом не
срабатывают, то важно обратиться к специалисту».