Дорога в школу в Гатчинском районе станет безопасной

Безопасные
переходы будут оборудованы в Никольском, Белогорке, Дружной Горке, Сиверском и
селе Воскресенском.
Всего
же за последние пять лет «Ленавтодор» сделал 271 безопасный маршрут к школам и
детским садам. В прошлом году, в рамках пилотного проекта, в Загривье,
Андрианово и Гостилицах были установлены специальные ограждения из композитного
материала, который прочен и не подвержен коррозии.
Сейчас
«Ленавтодор» анализирует результаты работы первого проекционного пешеходного
перехода, установленного прошлой осенью на Выборгском шоссе в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги»: яркая «зебра» станет хорошим способом
привлечения внимания водителей в сумерках к переходам около школ, досуговых
центров и детсадов.