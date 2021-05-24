Дорога в школу в Гатчинском районе станет безопасной

Безопасные переходы будут оборудованы в Никольском, Белогорке, Дружной Горке, Сиверском и селе Воскресенском.

Всего же за последние пять лет «Ленавтодор» сделал 271 безопасный маршрут к школам и детским садам. В прошлом году, в рамках пилотного проекта, в Загривье, Андрианово и Гостилицах были установлены специальные ограждения из композитного материала, который прочен и не подвержен коррозии.

Сейчас «Ленавтодор» анализирует результаты работы первого проекционного пешеходного перехода, установленного прошлой осенью на Выборгском шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: яркая «зебра» станет хорошим способом привлечения внимания водителей в сумерках к переходам около школ, досуговых центров и детсадов.