Дорога в школу в Гатчинском районе станет безопасной

Дорога в школу в Гатчинском районе станет безопасной

В этом году дорожники обустроят освещением, «лежачими полицейскими», новыми знаками и ограждением пешеходные переходы у 30 школ и детских садов в Лужском, Выборгском, Тосненском, Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Приозерском и Лужском районах.

Рубрики : Дороги     24 May 2021

Безопасные переходы будут оборудованы в Никольском, Белогорке, Дружной Горке, Сиверском и селе Воскресенском.

Всего же за последние пять лет «Ленавтодор» сделал 271 безопасный маршрут к школам и детским садам. В прошлом году, в рамках пилотного проекта, в Загривье, Андрианово и Гостилицах были установлены специальные ограждения из композитного материала, который прочен и не подвержен коррозии.

Сейчас «Ленавтодор» анализирует результаты работы первого проекционного пешеходного перехода, установленного прошлой осенью на Выборгском шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: яркая «зебра» станет хорошим способом привлечения внимания водителей в сумерках к переходам около школ, досуговых центров и детсадов.

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