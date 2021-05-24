В Гатчине наградили лучшие семьи района

Семья – это дом, радость и печали, которые одни на всех. Это
крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. Именно такие
семьи Гатчинского района стали в этот день главными виновниками торжества. Их приветствовали
руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.
Глава районной администрации напомнила, что Международный День
семьи традиционно отмечают в Ленинградской области начиная с 2006 года.
- Гатчинская семья – большая, многодетная и многонациональная, она
насчитывает более 27 тысяч семей, их них 2170 семей – многодетные. По сравнению
с 2020 годом многодетных семей в Гатчинском районе стало на 350 больше, -
сказала Людмила Нещадим. Она особо отметила, что увеличению количества
многодетных семей во многом способствуют меры социальной поддержки. Так, в рамках Социального кодекса Ленинградской области принят
комплекс мер социальной поддержки семей с детьми за счет средств бюджета региона.
Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие,
компенсация на питание для беременных женщин и детей до 3 лет, ежемесячная
денежная компенсация за жилье и коммунальные услуги для многодетных семей,
компенсация на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных
семей, региональный материнский капитал, ежемесячная денежная выплата в случае
рождения третьего ребенка и последующих детей и многие другие.
Виталий Филоненко поделился семейными достижениями руководителей
района. У него и Людмилы Нещадим – по двое детей и по четверо внуков, а значит,
чаяния и запросы семьи им знакомы.
- Если нам тяжело или радостно, мы всегда идем в семью. Именно
здесь нас выслушают, поддержат и помогут, - сказал Виталий Филоненко и
поздравил с праздником «большую гатчинскую семью».
Многодетные семьи поздравили депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна
Бездетко, Александр Русских и Людмила Тептина.
- Семья – это дерево,
ветви которого растут в разных направлениях, но корень у них – один. Желаю,
чтобы ваши семейные древа всегда были сильными, зелеными и большими, - сказала
Людмила Тептина.
В ходе церемонии награждения Виталий Филоненко и Людмила Нещадим
наградили семью Алексея и Жанны Курашовых, которые в этом году стали родителями
тройни - 16 марта на свет появились Ярослав, Богдан и девочка Ульяна. И еще в
семье есть старшая дочка Милана.
Лауреатами конкурса «Почетная семья Гатчинского района» стали:
- Павел и Мария Родак из Большеколпанского поселения,
- Дмитрий и Людмила Протасовы из Веревского поселения,
- Виталий и Наталья Белокуровы из Войсковицкого поселения,
- Александр Годлевский и Татьяна Петрова из Вырицкого поселения,
- Алексей и Наталья Иванниковы из Елизаветинского поселения,
- Павел и Наталия Прутские из Кобринского поселения,
- Александр и Ольга Костылевы из Коммунара,
- Дмитрий и Ирина Лоскутовы из Новосветского поселения,
- Сергей и Татьяна Семенистые из Пудомягского поселения,
- Дмитрий и Ольга Конечных из Рождественского поселения,
- Кирилл и Наталья Игнатьевские из Сиверского поселения,
- Юрий и Алевтина Павловы из Сусанинского поселения,
- Александр и Татьяна Сапожниковы из Сяськелевского,
- Константин и Марина Окуневы из Таицкого поселения,
- Юлия и Алексей Шестак из Гатчины,
- Игорь и Наталья Яковлевы из Гатчины,
- Дмитрий и Анна Свиридовы из Гатчины.
Победителем конкурса «Почетная семья Гатчинского района» признана семья
Артема и Катерины Скалабан из
поселка Пудость, в которой воспитываются трое детей - Виктория, Алексей и Мария.
Родители делают упор на хорошее воспитание своих детей, вовлечение их в творчество
и спорт, принимают активное участие в субботниках, спартакиадах, конкурсах и
фестивалях. Семья Скалабан является победителем районного фестиваля молодых
семей «Все начинается с семьи», участником и призером областного конкурса
молодых семей «Дружная семья», районных спартакиад, активистом Клуба молодых
семей при главе администрации Пудостьского поселения. Вся семья ведет активный
образ жизни: путешествуют, любят собирать грибы и ягоды, катаются на велосипедах,
зимой – на коньках и на лыжах. Именно семья Скалабан представляла Гатчинский
район на конкурсе «Почетная семья Ленинградской
области» в текущем году. Людмила Нещадим
поблагодарила семью Артема и Катерины за достойный пример и пожелала всего
самого наилучшего.
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