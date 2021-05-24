В Гатчине наградили лучшие семьи района

Семья – это дом, радость и печали, которые одни на всех. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. Именно такие семьи Гатчинского района стали в этот день главными виновниками торжества. Их приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Глава районной администрации напомнила, что Международный День семьи традиционно отмечают в Ленинградской области начиная с 2006 года.

- Гатчинская семья – большая, многодетная и многонациональная, она насчитывает более 27 тысяч семей, их них 2170 семей – многодетные. По сравнению с 2020 годом многодетных семей в Гатчинском районе стало на 350 больше, - сказала Людмила Нещадим. Она особо отметила, что увеличению количества многодетных семей во многом способствуют меры социальной поддержки. Так, в рамках Социального кодекса Ленинградской области принят комплекс мер социальной поддержки семей с детьми за счет средств бюджета региона. Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие, компенсация на питание для беременных женщин и детей до 3 лет, ежемесячная денежная компенсация за жилье и коммунальные услуги для многодетных семей, компенсация на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей, региональный материнский капитал, ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и последующих детей и многие другие.

Виталий Филоненко поделился семейными достижениями руководителей района. У него и Людмилы Нещадим – по двое детей и по четверо внуков, а значит, чаяния и запросы семьи им знакомы.

- Если нам тяжело или радостно, мы всегда идем в семью. Именно здесь нас выслушают, поддержат и помогут, - сказал Виталий Филоненко и поздравил с праздником «большую гатчинскую семью».

Многодетные семьи поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Александр Русских и Людмила Тептина.

- Семья – это дерево, ветви которого растут в разных направлениях, но корень у них – один. Желаю, чтобы ваши семейные древа всегда были сильными, зелеными и большими, - сказала Людмила Тептина.

В ходе церемонии награждения Виталий Филоненко и Людмила Нещадим наградили семью Алексея и Жанны Курашовых, которые в этом году стали родителями тройни - 16 марта на свет появились Ярослав, Богдан и девочка Ульяна. И еще в семье есть старшая дочка Милана.

Лауреатами конкурса «Почетная семья Гатчинского района» стали:

- Павел и Мария Родак из Большеколпанского поселения,

- Дмитрий и Людмила Протасовы из Веревского поселения,

- Виталий и Наталья Белокуровы из Войсковицкого поселения,

- Александр Годлевский и Татьяна Петрова из Вырицкого поселения,

- Алексей и Наталья Иванниковы из Елизаветинского поселения,

- Павел и Наталия Прутские из Кобринского поселения,

- Александр и Ольга Костылевы из Коммунара,

- Дмитрий и Ирина Лоскутовы из Новосветского поселения,

- Сергей и Татьяна Семенистые из Пудомягского поселения,

- Дмитрий и Ольга Конечных из Рождественского поселения,

- Кирилл и Наталья Игнатьевские из Сиверского поселения,

- Юрий и Алевтина Павловы из Сусанинского поселения,

- Александр и Татьяна Сапожниковы из Сяськелевского,

- Константин и Марина Окуневы из Таицкого поселения,

- Юлия и Алексей Шестак из Гатчины,

- Игорь и Наталья Яковлевы из Гатчины,

- Дмитрий и Анна Свиридовы из Гатчины.

Победителем конкурса «Почетная семья Гатчинского района» признана семья Артема и Катерины Скалабан из поселка Пудость, в которой воспитываются трое детей - Виктория, Алексей и Мария. Родители делают упор на хорошее воспитание своих детей, вовлечение их в творчество и спорт, принимают активное участие в субботниках, спартакиадах, конкурсах и фестивалях. Семья Скалабан является победителем районного фестиваля молодых семей «Все начинается с семьи», участником и призером областного конкурса молодых семей «Дружная семья», районных спартакиад, активистом Клуба молодых семей при главе администрации Пудостьского поселения. Вся семья ведет активный образ жизни: путешествуют, любят собирать грибы и ягоды, катаются на велосипедах, зимой – на коньках и на лыжах. Именно семья Скалабан представляла Гатчинский район на конкурсе «Почетная семья Ленинградской области» в текущем году. Людмила Нещадим поблагодарила семью Артема и Катерины за достойный пример и пожелала всего самого наилучшего.

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