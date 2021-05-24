В Гатчину пришла «Театральная весна»

В этом году фестиваль проходил на двух площадках Гатчинского района: на малой и большой сцене Гатчинского городского Дома культуры и на сценической площадке Пудостьского культурно-досугового центра. Всего на сценических площадках фестиваля были показаны 16 спектаклей.

В день открытия фестиваля, 14 мая, его гости выражали искреннюю признательность хозяевам гатчинской сцены за тёплый приём и прекрасную атмосферу встречи. Все участники фестиваля получили памятные подарки от организатора «Театральной весны» - областного Дома народного творчества.

Честь открыть юбилейный фестиваль «Театральная весна» была предоставлена гатчинскому театру-студии «За углом», которым руководит режиссёр Юрий Калугин. Театр-студия «За углом» - постоянный и заслуженный участник фестиваля «Театральная весна». На этот раз наши артисты показали спектакль «Островки моей памяти» по рассказам гатчинской писательницы Ирины Ёлочкиной.

- Я называю Ирину Ёлочкину «Шукшин в юбке», - говорит Юрий Калугин. - Её сравнивают с Надеждой Тэффи. Её рассказы — про нас с вами. Они очень трогательны, узнаваемы и вкупе представляют всю нашу жизнь

На следующий день участников фестиваля «Театральная весна» радушно встречал Пудостьский культурно-досуговый центр. Свои конкурсные работы здесь представили народные коллективы из города Луги, Кингисеппа и Шлиссельбурга.

Программа последнего фестивального дня была не менее насыщенной: в этот день на сцене Гатчинского Дома культуры было показано пять конкурсных спектаклей. Последним блестяще выступил народный театр «Турандот» (Сосновский Дом творчества), который привёз в Гатчину спектакль «Сказ про Федота-стрельца» по произведению Леонида Филатова.

После небольшого перерыва настал самый волнующий момент фестиваля «Театральная весна» - торжественная церемония награждения его участников и победителей. Конкурсные спектакли по традиции оценивало высокопрофессиональное жюри, которое возглавил актёр театра и кино, главный режиссер театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов.

Народный коллектив «Театр-студия «За углом» завоевал диплом победителя в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Дипломом в номинации «Лучшая сценография» наградили народный театр «Турандот» (Сосновский Дом творчества).

Победителем в номинации «Лучшая режиссура» стал народный театр «Актио» из Шлиссельбурга со спектаклем по стихам В. Высоцкого «Ненаписанная песня».

Специальный приз жюри был присуждён народному театру «На Гороховой». В этом году жюри решило не присуждать гран-при.

- Конечно, мы хотели бы наградить всех, но тогда это был бы не конкурс, - признался председатель судейской коллегии Леонид Алимов. - Мы с огромным интересом и уважением относимся ко всем коллективам - участникам фестиваля. В каждом из них мы нашли что-то хорошее, ну а самое хорошее мы отметили дипломами. С праздником вас, и да здравствует Театр!

Режиссёр театра «За углом» Юрий Калугин результатами театрального конкурса остался доволен.

- Если у театра есть свой зритель, то он уже — победитель, - говорит Юрий Алексеевич. - А конкурсные грамоты и награды важны для театрального коллектива как знак того, что их оценила очень высокая критика. Главное, чтобы она была справедлива. Жюри этого конкурса — очень профессиональное, серьёзное и непредвзятое. В него вошли лучшие театральные деятели и критики Санкт-Петербурга, и я полностью им доверяю.

Фестиваль любительских театров — особенное событие в театральной жизни, поэтому и проходит он всегда в гораздо более доброжелательной, очень дружеской обстановке.

- Особенность любительского театра в отличие от профессионального: актёры должны испытывать интерес к тому, что они играют, - уверен Юрий Калугин. - Заставить их сыграть то, что им не нравится, невозможно. В этом смысле любительский театр очень искренний, потому что он делает только то, что считает нужным. Для нас важно то, что мы — все друзья. Мы снова увидели друг друга на сцене, мы друг друга любим...