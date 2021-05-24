В Гатчину пришла «Театральная весна»

В
этом году фестиваль проходил на двух площадках Гатчинского района: на малой и
большой сцене Гатчинского городского Дома культуры и на сценической площадке
Пудостьского культурно-досугового центра. Всего на сценических площадках
фестиваля были показаны 16 спектаклей.
В
день открытия фестиваля, 14 мая, его гости выражали искреннюю признательность
хозяевам гатчинской сцены за тёплый приём и прекрасную атмосферу встречи. Все
участники фестиваля получили памятные подарки от организатора «Театральной
весны» - областного Дома народного творчества.
Честь
открыть юбилейный фестиваль «Театральная весна» была предоставлена гатчинскому
театру-студии «За углом», которым руководит режиссёр Юрий Калугин. Театр-студия
«За углом» - постоянный и заслуженный участник фестиваля «Театральная весна».
На этот раз наши артисты показали спектакль «Островки моей памяти» по рассказам
гатчинской писательницы Ирины Ёлочкиной.
-
Я называю Ирину Ёлочкину «Шукшин в юбке», - говорит Юрий Калугин. - Её
сравнивают с Надеждой Тэффи. Её рассказы — про нас с вами. Они очень
трогательны, узнаваемы и вкупе представляют всю нашу жизнь
На
следующий день участников фестиваля «Театральная весна» радушно встречал
Пудостьский культурно-досуговый центр. Свои конкурсные работы здесь представили
народные коллективы из города Луги, Кингисеппа и Шлиссельбурга.
Программа
последнего фестивального дня была не менее насыщенной: в этот день на сцене
Гатчинского Дома культуры было показано пять конкурсных спектаклей. Последним
блестяще выступил народный театр «Турандот» (Сосновский Дом творчества),
который привёз в Гатчину спектакль «Сказ про Федота-стрельца» по произведению
Леонида Филатова.
После
небольшого перерыва настал самый волнующий момент фестиваля «Театральная весна»
- торжественная церемония награждения его участников и победителей. Конкурсные
спектакли по традиции оценивало высокопрофессиональное жюри, которое возглавил
актёр театра и кино, главный режиссер театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонид
Алимов.
Народный
коллектив «Театр-студия «За углом» завоевал диплом победителя в номинации
«Лучший актерский ансамбль».
Дипломом
в номинации «Лучшая сценография» наградили народный театр «Турандот»
(Сосновский Дом творчества).
Победителем
в номинации «Лучшая режиссура» стал народный театр «Актио» из Шлиссельбурга со
спектаклем по стихам В. Высоцкого «Ненаписанная песня».
Специальный
приз жюри был присуждён народному театру «На Гороховой». В этом году жюри
решило не присуждать гран-при.
-
Конечно, мы хотели бы наградить всех, но тогда это был бы не конкурс, -
признался председатель судейской коллегии Леонид Алимов. - Мы с огромным
интересом и уважением относимся ко всем коллективам - участникам фестиваля. В
каждом из них мы нашли что-то хорошее, ну а самое хорошее мы отметили
дипломами. С праздником вас, и да здравствует Театр!
Режиссёр
театра «За углом» Юрий Калугин результатами театрального конкурса остался
доволен.
-
Если у театра есть свой зритель, то он уже — победитель, - говорит Юрий Алексеевич.
- А конкурсные грамоты и награды важны для театрального коллектива как знак
того, что их оценила очень высокая критика. Главное, чтобы она была
справедлива. Жюри этого конкурса — очень профессиональное, серьёзное и
непредвзятое. В него вошли лучшие театральные деятели и критики
Санкт-Петербурга, и я полностью им доверяю.
Фестиваль
любительских театров — особенное событие в театральной жизни, поэтому и
проходит он всегда в гораздо более доброжелательной, очень дружеской
обстановке.
-
Особенность любительского театра в отличие от профессионального: актёры должны
испытывать интерес к тому, что они играют, - уверен Юрий Калугин. - Заставить
их сыграть то, что им не нравится, невозможно. В этом смысле любительский театр
очень искренний, потому что он делает только то, что считает нужным. Для нас
важно то, что мы — все друзья. Мы снова увидели друг друга на сцене, мы друг
друга любим...