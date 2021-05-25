Духовой оркестр – гордость гимназии

Духовой оркестр – гордость гимназии

Духовой оркестр – это настоящая гордость Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского. Руководит оркестром Юрий Николаевич Тайков, преподаватель детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова по классу духовых инструментов.

Рубрики : Культура     25 May 2021

Оркестр в гимназии существует с 1998 года. Первый набор был самым многочисленным - участниками были 30 человек, ребята учились в одном классе и ходили в музыкальную школу, и оркестр сразу же стал лауреатом Всесоюзного конкурса духовых оркестров среди общеобразовательных учебных заведений.

Следующие наборы оркестра были менее многочисленными, а участники учились уже не в одном классе, а собирались со всей школы. Сейчас в оркестре 16 человек - это ученики гимназии с первого по одиннадцатый классы. Руководитель оркестра объясняет немногочисленность участников тем, что дети очень заняты подготовкой к экзаменам, занятиями с репетиторами и прочей внеучебной деятельностью.

Однако, дети, которые находят время для дополнительных занятий музыкой, с радостью приходят на репетиции и выступают на школьных праздниках. Большинство учеников, записавшихся в оркестр еще в начальной школе, остаются там до выпускного.

Сейчас в оркестре также есть один необычный участник. Два школьника привели своего дедушку, который раньше занимался музыкой, в оркестр. Сейчас он, на правах самого старшего участника, занимается улучшением звучания оркестра и играет на самом сложном инструменте – на тубе.

В наше время оркестр в школе – это редкость, однако руководство гимназии старается сохранять и поддерживать такие традиции. На всех школьных мероприятиях и праздниках оркестр традиционно даёт концерт или участвует вместе с другими коллективами.


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