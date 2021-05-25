Духовой оркестр – гордость гимназии

Оркестр в гимназии существует с 1998 года. Первый
набор был самым многочисленным - участниками были 30 человек, ребята учились в
одном классе и ходили в музыкальную школу, и оркестр сразу же стал лауреатом
Всесоюзного конкурса духовых оркестров среди общеобразовательных учебных
заведений.
Следующие наборы оркестра были менее
многочисленными, а участники учились уже не в одном классе, а собирались со
всей школы. Сейчас в оркестре 16 человек - это ученики гимназии с первого по
одиннадцатый классы. Руководитель оркестра объясняет немногочисленность
участников тем, что дети очень заняты подготовкой к экзаменам, занятиями с
репетиторами и прочей внеучебной деятельностью.
Однако, дети, которые находят время для
дополнительных занятий музыкой, с радостью приходят на репетиции и выступают на
школьных праздниках. Большинство учеников, записавшихся в оркестр еще в
начальной школе, остаются там до выпускного.
Сейчас в оркестре также есть один необычный
участник. Два школьника привели своего дедушку, который раньше занимался
музыкой, в оркестр. Сейчас он, на правах самого старшего участника, занимается
улучшением звучания оркестра и играет на самом сложном инструменте – на тубе.
В наше время оркестр в школе – это редкость, однако
руководство гимназии старается сохранять и поддерживать такие традиции. На всех
школьных мероприятиях и праздниках оркестр традиционно даёт концерт или
участвует вместе с другими коллективами.