Где отключат свет 26 мая?

Где отключат свет 26 мая?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     25 May 2021

26.05.21 с 10:00 до 16:00

Пудостьское СП:

п. Котельниково,

д. Педлино,

пст. Пудость,

с-во «Надежда», «Градостроитель».

 

26.05.21 с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Батово частный сектор,

д. Чикино,

д. Ляды.    

        

26.05.21 с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, ул. Совхозная.   

 

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