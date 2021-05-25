Где отключат свет 26 мая?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
25 May 2021
26.05.21 с 10:00 до
16:00
Пудостьское СП:
п. Котельниково,
д. Педлино,
пст. Пудость,
с-во «Надежда»,
«Градостроитель».
26.05.21 с 09:00 до
17:00
Рождественское СП:
д. Батово частный
сектор,
д. Чикино,
д.
Ляды.
26.05.21 с 10:00 до
17:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово, ул.
Совхозная.
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