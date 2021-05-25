Корпоративная социальная ответственность – важная часть бизнеса, а не красивая оболочка

«Свезу» на форуме представлял руководитель службы по взаимодействию с государственными органами Сергей Черепанов, который в своем выступлении рассказал о программе корпоративной социальной ответственности (КСО), реализуемой в компании. Он отметил, что основными направлениями программы являются забота об экологии, общественные инициативы и лучшие условия труда для сотрудников.

Развитие экологических программ крайне важно для «Свезы» как для одного из лидеров российского ЛПК и крупного лесопользователя, подчеркнул в своем выступлении Сергей Черепанов. Он рассказал молодым экоактивистам, что в прошлом году в рамках мероприятий по лесовосстановлению было высажено 1,3 миллиона саженцев. А в ходе сотрудничества с Русским музеем представители головного офиса и петербургского комбината «Свезы» высаживали деревья в Михайловском саду и на территории комбината в Понтонном. Акции по посадкам молодых деревьев с участие сотрудников и их детей проводились также в Пермском крае, Вологодской и Тюменской областях.

Кроме того, компания активно развивает программу повышения энергоэффективности и снижения уровня потребления ресурсов. Создание на многих комбинатах «Свезы» собственных современных мини-ТЭЦ, которые работают, в том числе на побочных продуктах деревообработки, помогает перейти к производству с замкнутым циклом.

Еще одним направлением программы КСО «Свезы» являются активности по экологическому просвещению (что предусмотрено нацпроектом «Экология») и благоустройству территорий, на которых присутствует компания. Так «Свеза» уже не первый год подряд поддерживает экологический лагерь «Зеленый островок» в Пермском крае. Во время летних каникул школьники проводят уборки территории, участвуют в посадках деревьев и экологических викторинах. От работников комбината «Свеза» ребята узнают о природоохранной деятельности и формируют бережное отношение к окружающей среде. Осенью прошлого года этот проект получил специальный приз "Зеленая кисточка" экологической номинации конкурса «Зеленый проект года – 2020». В Верхней Синячихе (Свердловская область) «Свеза» обустроила скейт-парк и планирует построить веревочный парк. В Тюмени компания приняла участие в строительстве скалодрома, а в Мантурове (Костромская область), Костроме и Уральском построила хоккейные площадки. Это лишь немногие из примеров проектов по благоустройству регионов присутствия, которые реализует «Свеза».

В ряде регионов «Свеза» выступает драйвером социально-экономического развития. В Мантурове, где комбинат «Свезы» является градообразующим предприятием, группа профинансирует 15 проектов, среди которых такие социально значимые как газификация городского округа, решение вопросов питьевого водоснабжения, улучшение качества медицинских и образовательных услуг, строительство дорог и другие. Аналогичные программы могут быть запущены и в других регионах.

«Бизнес априори должен быть ответственным перед обществом, государством, своими сотрудниками, и окружающей средой. В этих вопросах мы стараемся не просто соответствовать требованиям законодательства, а относиться к себе строже, чем предписывает закон, и выступать драйвером социально-экономического развития регионов присутствия. Программа КСО – это не просто красивая оболочка деятельности «Свезы», мы встраиваем ее в систему бизнеса, например, снижая с помощью строительства мини-ТЭЦ потребление энергии и максимально эффективно используя лесные ресурсы. И я рад, что наш опыт вызвал интерес у молодых экологов», - отметил Сергей Черепанов.

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«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/