Корпоративная социальная ответственность – важная часть бизнеса, а не красивая оболочка

«Свезу» на форуме представлял
руководитель службы по взаимодействию с государственными органами Сергей
Черепанов, который в своем выступлении рассказал о программе корпоративной
социальной ответственности (КСО), реализуемой в компании. Он отметил, что
основными направлениями программы являются забота об экологии, общественные
инициативы и лучшие условия труда для сотрудников.
Развитие
экологических программ крайне важно для «Свезы» как для одного из лидеров
российского ЛПК и крупного лесопользователя, подчеркнул в своем выступлении
Сергей Черепанов. Он рассказал молодым экоактивистам, что в прошлом году в
рамках мероприятий по лесовосстановлению было высажено 1,3 миллиона саженцев. А
в ходе сотрудничества с Русским музеем представители головного офиса и
петербургского комбината «Свезы» высаживали деревья в Михайловском саду и на
территории комбината в Понтонном. Акции по посадкам молодых деревьев с участие
сотрудников и их детей проводились также в Пермском крае, Вологодской и Тюменской
областях.
Кроме
того, компания активно развивает программу повышения энергоэффективности и
снижения уровня потребления ресурсов. Создание на многих комбинатах «Свезы»
собственных современных мини-ТЭЦ, которые работают, в том числе на побочных
продуктах деревообработки, помогает перейти к производству с замкнутым циклом.
Еще
одним направлением программы КСО «Свезы» являются активности по экологическому
просвещению (что предусмотрено нацпроектом «Экология») и благоустройству
территорий, на которых присутствует компания. Так «Свеза» уже не первый год
подряд поддерживает экологический лагерь «Зеленый островок» в Пермском крае. Во
время летних каникул школьники проводят уборки территории, участвуют в посадках
деревьев и экологических викторинах. От работников
комбината «Свеза» ребята узнают о природоохранной деятельности и формируют
бережное отношение к окружающей среде. Осенью прошлого года этот проект
получил специальный приз "Зеленая кисточка" экологической номинации
конкурса «Зеленый проект года – 2020». В Верхней Синячихе (Свердловская
область) «Свеза» обустроила скейт-парк и планирует построить веревочный парк. В
Тюмени компания приняла участие в строительстве скалодрома, а в Мантурове
(Костромская область), Костроме и Уральском построила хоккейные площадки. Это
лишь немногие из примеров проектов по благоустройству регионов присутствия,
которые реализует «Свеза».
В ряде регионов «Свеза» выступает
драйвером социально-экономического развития. В Мантурове, где комбинат «Свезы»
является градообразующим предприятием, группа профинансирует 15 проектов, среди
которых такие социально значимые как газификация городского округа, решение
вопросов питьевого водоснабжения, улучшение качества медицинских и
образовательных услуг, строительство дорог и другие. Аналогичные программы
могут быть запущены и в других регионах.
«Бизнес априори должен быть ответственным перед обществом, государством,
своими сотрудниками, и окружающей средой. В этих вопросах мы стараемся не
просто соответствовать требованиям законодательства, а относиться к себе
строже, чем предписывает закон, и выступать драйвером социально-экономического
развития регионов присутствия. Программа КСО – это не просто красивая оболочка
деятельности «Свезы», мы встраиваем ее в систему бизнеса, например, снижая с
помощью строительства мини-ТЭЦ потребление энергии и максимально эффективно
используя лесные ресурсы. И я рад, что наш опыт вызвал интерес у молодых
экологов», -
отметил Сергей Черепанов.
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«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/