В добрый путь, гимназисты!

Директор гимназии, заслуженный учитель России Александр Сергеев напомнил, каким трудным был для всех нас последний год.

- Но вот мы дошли до нашего последнего звонка, - сказал Александр Николаевич. - Все выпускники решением последнего педагогического совета допущены к экзаменам. Погода сегодня нас не подвела, и мы всё-таки смогли провести линейку на школьном дворе, прощаясь сегодня со всеми нашими выпускниками в полном составе.

- У вас начинается самый ответственный этап — выпускные экзамены, - обратился Александр Николаевич к выпускникам. - И самое главное, чтобы вы достойно выдержали последние испытания и так же, в полном составе, пришли на свой выпускной вечер, получив документы об образовании.

На торжественную линейку выпускники вышли вместе со своими классными руководителями. В этом году выпускные одиннадцатые классы у Ирины Михайловны Нестеровой и Виктории Геннадьевны Боримской; девятые классы — у Любови Ивановны Четверговой, Татьяны Валентиновны Клышниковой и Елены Борисовны Бородиной.

Чествовали в этот день и первых учителей, которые встречали нынешних одиннадцатиклассников много лет назад на гостеприимном школьном дворе. Вручение цветов любимым учителям стало едва ли не одним из самых трогательных моментов, когда мало кто из ребят и их педагогов мог сдержать слёзы.

От имени руководителей Гатчины и района ребят поздравила заместитель председателя комитета по делам ЗАГСа Дарья Якубова.

- Пусть у вас останутся только самые приятные воспоминания о школе — о крепкой дружбе, первых успехах и победах, - пожелала ребятам Дарья Васильевна. - А тот багаж знаний, который вы получили, добром послужит вам в будущем.

Дарья Якубова вручила награды выпускникам от администрации Гатчинского района. В этом году ярко выступила школьная спортивная команда на 58-й легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы, завоевав второе место. Грамота и кубок победителей торжественно были вручены капитану школьной команды Артёму Минаеву.

Заслуженные награды за спортивные и творческие успехи получили и многие другие выпускники гимназии. Благодарность главы Гатчинского района за добросовестный труд, большой вклад в духовное и патриотическое воспитание молодого поколения была объявлена руководителю школьного духового оркестра Юрию Николаевичу Тайкову.

После торжественной передачи школьного знамени от знамённой группы выпускников десятиклассникам во дворе школы зазвучал последний школьный вальс. Его исполнили девочки и мальчики из школьного танцевального коллектива «Радуга». За эти годы юные танцоры достигли больших успехов, став дипломантами международного конкурса хореографического искусства «Северная Венеция», победителями многих районных и областных конкурсов.

И вот для всех, кто покидает родные стены с радостью и с грустью, прозвенел последний школьный звонок. Отзвучали последние аккорды школьного оркестра. Опустел просторный школьный двор. Не торопятся расходиться взволнованные родители выпускников, в который раз осмысляя, как повзрослели их дети. А у их детей — всё впереди, как и у будущих первоклассников, которые заполнят этот зелёный двор 1 сентября, внося в гимназию свои звонкие голоса, непоседливость и жажду знаний.



