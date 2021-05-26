На пути к покорению ледовых видов спорта

Строительство масштабных спортивных объектов в 47 регионе в рамках государственной программы «Развития физической культуры и спорта в Ленинградской области».

Рубрики : Спорт     26 May 2021

  Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.

Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город»

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