На пути к покорению ледовых видов спорта

Проект
#Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет
подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город»
Строительство масштабных спортивных объектов в 47 регионе в рамках государственной программы «Развития физической культуры и спорта в Ленинградской области».
Проект
#Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет
подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город»
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