Победителям вручены награды

Торжественная церемония награждения
прошла в здании районной администрации. В конкурсе принимали участие школьники
Гатчины и района. Конкурсная комиссия, которую возглавлял председатель
Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук, оценила работы в трех
номинациях: «Межпредметный музей», «Внеклассное дополнительное образование» и
«Профессиональная ориентация обучающихся».
Победителем конкурса был единогласно признан ученик 9-го класса Гатчинской школы № 7 Михаил Бушуев. Дипломом лауреата I степени награждена ученица 7-го класса Гатчинской школы № 7 Анна Магтагян. Дипломами лауреатов II степени были награждены ученица 7-го класса Гатчинской школы № 7 Ирина Шишкова и ученица 11-го класса Сусанинской школы Надежда Скворцова. Всем ребятам вручили дипломы и памятные подарки с логотипом газеты-юбиляра.
Победителей конкурса, их педагогов
и родителей тепло поздравили председатель Общественной палаты Гатчинского
района Марк Кравчук и главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена
Суралева.
- Ровно 90 лет наша газета пишет о
Гатчине и Гатчинском районе, и все важнейшие события нашли отражение на ее
страницах. Сегодня газета оцифрована. Вы можете прийти в библиотеку и узнать,
чем жили Гатчина и горожане на протяжении 90 лет. Очень важно, что у нас есть
такая летопись Гатчинского района и его жителей. Ведь люди уходят, уходят целые
поколения и, к сожалению, не всегда у них находятся преемники. Но на страницах
«Гатчинской правды» они остаются, а значит остаются в истории навсегда.
Школьные музеи, которые вы представляете, – это тоже летопись. Очень приятно,
что вы – такие юные - интересуетесь историей жизни города и горожан. По
крупицам собираете ее, изучаете, а потом распространяете знания среди одноклассников
и учеников школ. Ваши конкурсные работы очень сильные и интересные. Спасибо вам
огромное, - сказала, обращаясь к победителям, Елена Суралева.
Заместитель председателя
Общественной палаты Гатчинского района, председатель комиссии по социальной
политике Людмила Голубева особо отметила роль кураторов-педагогов, благодаря
которым работы школьников получились глубокими и содержательными.
Благодарственные письма были вручены заместителю директора Гатчинской школы №7
Светлане Максимовой и учителю технологии Сусанинской школы Татьяне Гирсовой,
осуществлявших сопровождение конкурсных работ.
Также благодарность за содействие в
проведении конкурса была выражена членам Общественной палаты – Людмиле
Голубевой и Жанетте Гриненко.
- Сегодня, когда так востребованы
все «знаки памяти» вклада поколений в победу и процветание страны, работа
школьных музеев приобретает особое значение. Там, где педагоги понимают
значение воспитательной работы в школе, возможности музейных экспозиций
позволяют им расширить рамки образовательных программ, воспитать чувство
гражданской ответственности как у членов Совета школьного музея, так и у всех
участников образовательного процесса. Я благодарна тому, что этот конкурс
позволил мне поверить в то, что у нас замечательная молодежь, - сказала оператор
конкурса Жанетта Гриненко.
С ней согласились и учителя. Чтобы
работа школьных музеев вышла на новый современный уровень, Светлана Максимова
предложила создать Ассоциацию школьных музеев Гатчинского района.