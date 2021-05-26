Победителям вручены награды

Торжественная церемония награждения прошла в здании районной администрации. В конкурсе принимали участие школьники Гатчины и района. Конкурсная комиссия, которую возглавлял председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук, оценила работы в трех номинациях: «Межпредметный музей», «Внеклассное дополнительное образование» и «Профессиональная ориентация обучающихся».

Победителем конкурса был единогласно признан ученик 9-го класса Гатчинской школы № 7 Михаил Бушуев. Дипломом лауреата I степени награждена ученица 7-го класса Гатчинской школы № 7 Анна Магтагян. Дипломами лауреатов II степени были награждены ученица 7-го класса Гатчинской школы № 7 Ирина Шишкова и ученица 11-го класса Сусанинской школы Надежда Скворцова. Всем ребятам вручили дипломы и памятные подарки с логотипом газеты-юбиляра.

Победителей конкурса, их педагогов и родителей тепло поздравили председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук и главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралева.

- Ровно 90 лет наша газета пишет о Гатчине и Гатчинском районе, и все важнейшие события нашли отражение на ее страницах. Сегодня газета оцифрована. Вы можете прийти в библиотеку и узнать, чем жили Гатчина и горожане на протяжении 90 лет. Очень важно, что у нас есть такая летопись Гатчинского района и его жителей. Ведь люди уходят, уходят целые поколения и, к сожалению, не всегда у них находятся преемники. Но на страницах «Гатчинской правды» они остаются, а значит остаются в истории навсегда. Школьные музеи, которые вы представляете, – это тоже летопись. Очень приятно, что вы – такие юные - интересуетесь историей жизни города и горожан. По крупицам собираете ее, изучаете, а потом распространяете знания среди одноклассников и учеников школ. Ваши конкурсные работы очень сильные и интересные. Спасибо вам огромное, - сказала, обращаясь к победителям, Елена Суралева.

Заместитель председателя Общественной палаты Гатчинского района, председатель комиссии по социальной политике Людмила Голубева особо отметила роль кураторов-педагогов, благодаря которым работы школьников получились глубокими и содержательными. Благодарственные письма были вручены заместителю директора Гатчинской школы №7 Светлане Максимовой и учителю технологии Сусанинской школы Татьяне Гирсовой, осуществлявших сопровождение конкурсных работ.

Также благодарность за содействие в проведении конкурса была выражена членам Общественной палаты – Людмиле Голубевой и Жанетте Гриненко.

- Сегодня, когда так востребованы все «знаки памяти» вклада поколений в победу и процветание страны, работа школьных музеев приобретает особое значение. Там, где педагоги понимают значение воспитательной работы в школе, возможности музейных экспозиций позволяют им расширить рамки образовательных программ, воспитать чувство гражданской ответственности как у членов Совета школьного музея, так и у всех участников образовательного процесса. Я благодарна тому, что этот конкурс позволил мне поверить в то, что у нас замечательная молодежь, - сказала оператор конкурса Жанетта Гриненко.

С ней согласились и учителя. Чтобы работа школьных музеев вышла на новый современный уровень, Светлана Максимова предложила создать Ассоциацию школьных музеев Гатчинского района.



