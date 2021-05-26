"Школа безопасности" с отличными результатами

В
ходе состязаний ребятам предстояло преодолеть несколько этапов: бег на 250
метров, надевание страховочной системы - обвязок, спортивный подъем по склону.
В ходе эстафеты по спасению людей на водных объектах участники команд должны
были проплыть на резиновой лодке, бросить спасательный круг и спасти «утопающего».
Далее
предстояло пройти эстафету поисково-спасательных работ в чрезвычайной ситуации
техногенного характера через оказание первой доврачебной помощи при «наезде» на
пешехода, при переломе ноги, преодоление условного пожара в подвале здания в
противогазах, осуществляя при этом транспортировку пострадавшего.
Пожарная
эстафета завершала дистанцию. Здесь необходимо было участникам команды надеть
специальные защитные костюмы и каски, размотать пожарный рукав, присоединить
его к тройнику и стволу, потушить условный пожар, скатать пожарный рукав.
А
еще оценивались знания на этапе «Знатоки правил дорожного движения» и творческая
программа.
На
протяжении всех соревнований от ребят требовалась работа с картой местности.
По
условиям соревнований нужно было не только пройти все виды этапов за
минимальное время, но и сделать это с наименьшими ошибками и количеством
штрафных баллов.
Дети
выступали с боевым настроем, старанием, было осознание духа команды и воли к
победе.
В
итоге команда гатчинских ребят на этапе «Знатоки ПДД» завоевала 1 место, заняла
2 место на этапе «Бег», а в творческой
программе стала третьей. Поздравляем с прекрасным результатом!
Юлия
Микулина