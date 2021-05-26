"Школа безопасности" с отличными результатами

В ходе состязаний ребятам предстояло преодолеть несколько этапов: бег на 250 метров, надевание страховочной системы - обвязок, спортивный подъем по склону. В ходе эстафеты по спасению людей на водных объектах участники команд должны были проплыть на резиновой лодке, бросить спасательный круг и спасти «утопающего».

Далее предстояло пройти эстафету поисково-спасательных работ в чрезвычайной ситуации техногенного характера через оказание первой доврачебной помощи при «наезде» на пешехода, при переломе ноги, преодоление условного пожара в подвале здания в противогазах, осуществляя при этом транспортировку пострадавшего.

Пожарная эстафета завершала дистанцию. Здесь необходимо было участникам команды надеть специальные защитные костюмы и каски, размотать пожарный рукав, присоединить его к тройнику и стволу, потушить условный пожар, скатать пожарный рукав.

А еще оценивались знания на этапе «Знатоки правил дорожного движения» и творческая программа.

На протяжении всех соревнований от ребят требовалась работа с картой местности.

По условиям соревнований нужно было не только пройти все виды этапов за минимальное время, но и сделать это с наименьшими ошибками и количеством штрафных баллов.

Дети выступали с боевым настроем, старанием, было осознание духа команды и воли к победе.

В итоге команда гатчинских ребят на этапе «Знатоки ПДД» завоевала 1 место, заняла 2 место на этапе «Бег», а в творческой программе стала третьей. Поздравляем с прекрасным результатом!

Юлия Микулина